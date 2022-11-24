Курганских детей приглашают к участию в конкурсе рисунков «Россия и Спорт»

Детей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе рисунков на тему «Россия и Спорт». Всего представлено несколько номинаций: спортивная семья, спорт и мир, российский спорт и любимый российский спортсмен.

Для оценивания работ приглашены известные спортсмены. По итогам конкурса 12 лучших работ будут напечатаны в спортивном календаре спортобщества «Россия», а также будут выставлены на сайте «Государственного музея спорта» и на выставке Министерства спорта Российской Федерации. Каждый победитель получит экземпляр календаря, сувениры от Спортобщества «Россия» и сладкий новогодний подарок.

Для участия нужно отправить отсканированный или сфотографированный рисунок вместе с ФИО, возрастом, адресом проживания и контактным номером на почту media@fsop-russia.ru. Заявки принимают до 30 ноября, а результаты будут известны уже 10 декабря.

Итоги можно будет узнать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм» и на официальном сайте общероссийской общественной организации физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Организаторами конкурса выступают государственный музей спорта и спортобщество «Россия».

Фото Николая Пушилина.

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