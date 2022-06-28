Курганский драмтеатр завершил 79 сезон, но приглашает зрителелей на встречи

В воскресенье, 26 июня, прозвучали последние бурные аплодисменты в 79 сезоне Курганского театра драмы. Зрители с восторгом принимали совсем недавно вышедшую комедию «Не в деньгах счастье» по пьесе Степана Лобозёрова «Семейный портрет с дензнаками». Это была седьмая премьера в сезоне: театр выпустил три взрослых спектакля, три детских и один променад (театрализованная экскурсия). Кстати, кто сильно заскучает о театре в летние дни – добро пожаловать на променад, этот проект курганской драмы продолжится и в летние дни.

- Сезон оказался непростым - рассказывает руководитель Курганского театра драмы Ольга Петрова. – Наше родное знание театра по улице Гоголя в феврале закрылось на реконструкцию, мы переехали во Дворец культуры машиностроителей. Новая площадка, новые условия и правила не могли не сказаться на творческом процессе. Но я считаю, что мы справились, адаптировались и выпустили три новых спектакля. Летом мы продолжим работу на открытых площадках. В июле и августе по выходным будем проводить променады, уличные спектакли и бесплатные читки пьес. Поэтому зрителям не придётся скучать, а все гости города смогут познакомиться с нашим творчеством и артистами вне стен зала.

Всего за сезон театр показал 239 спектаклей, из которых 33 на выезде. Успешно прошли обменные гастроли с Новокузнецким драматическим театром в рамках «Больших гастролей».

Закончена реализация социального проекта «Бэби-театр для детей с ограниченными возможностями здоровья», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. В рамках проекта было показано 40 игровых спектаклей «Избушка сказок», которые на безвозмездной основе посетили свыше 1800 детей с ОВЗ и их родителей.

Новый юбилейный 80-ый сезон, который начнётся в сентябре, обещает быть не менее насыщенным. Осенью планируется премьера спектакля «Гроза» А.Н. Островского, на постановку которого театр выиграл грант Союза театральных деятелей России. Режиссёр-постановщик «Грозы» Ирина Керученко, художник-постановщик Игорь Вахитов, хореограф Дмитрий Генус, композитор Наталья Панова - известная и опытная команда профессионалов, имеющая большой опыт и множество наград за постановки по русской классике.