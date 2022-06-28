Курганский художник раскрыл этапы своей жизни через акварель

В Курганской областной научной универсальной библиотеке имени Югова прошла презентация нового сборника Народного художника России Германа Травникова. Он получил название «Путешествие с акварелью». Работа над книгой заняла полтора года, а охватила творческий период художника, начиная с 1961 года.

«Путешествие для меня — это праздник, который знакомит меня с другим миром, с другой культурой. В это время ты освобождаешься от своего бытового взгляда, начинаешь наблюдать со стороны. И приобретаешь новую культуру, новые знания. А по возвращении домой начинаешь острее чувствовать свою землю, свой пейзаж, своих людей. Я взял для себя правило жить всегда на одном месте, а путешествовать везде. А спутницей моей всегда является акварель, которую я люблю за ее неповторимость, светлость, эмоции и оптимизм», - поделился Герман Алексеевич.

Мэтр живописи рассказал, что у художника, как и у любого человека, вся культурная основа закладывается с детства: «Мне кажется, что детство было освещено особым светом. Я родился в Мехонке, а когда началась война, мы переехали в Боровлянские леса. Именно там мне открылись знание природы, любовь к ней, чувство родного края, Родины. Именно поэтому я так трепетно отношусь к боровлянским краям».

Книга состоит из 413 страниц, а все работы сопровождены не только размышлениями автора о культуре и искусстве, но и стихами собственного сочинения. Начинается она с работ 60-х годов. По словам художника, он старался всегда фотографировать свои работы. К сожалению, не все сохранились. При подготовке сборника он отсканировал тысячи слайдов и фотографий, перебрал много материала, отсортировал и разбил на разделы. А помогла в этой нелегкой работе дочь художника Анна, она закончила полиграфический университет и сама художник-график

«Моя младшая дочь спросила, почему я в книгу не поместил стихи? Я посмотрел, и действительно, у меня на многих листах на обороте написаны стихи. Я считаю себя рифмоплетом, просто, когда рисуешь, то возникают словесные и музыкальные образы», - признался автор.

География путешествий Германа Алексеевича не может не впечатлить читателя.

«Этот альбом — большой подарок нам всем, который он сделал к своему юбилею. Он прекрасно владеет всеми техниками, но эта книга посвящена именно акварели, в которую он влюблен. Здесь можно увидеть огромное количество стран, я даже не сосчитала их все. Это вся Россия, все бывшие республики, зарубежные страны. И везде передана особая красота. Безусловно, книга интересна всем, кто начинает заниматься искусством, там много художественных приемов и техник, экспериментов. А сам художник не раз подчеркивает, что акварель — это не графика, это живопись. А значительная часть книги — это обращение к нашему Курганскому краю, любовь к нему», - поделилась генеральный директор Курганского областного музейного объединения Ирина Паламарчук.

Место для презентации было выбрано не случайно, ведь художник - большой друг и коллега Юговки.

«Германа Алексеевича я знаю очень давно, со старшей его дочерью мы были одноклассницами. Он помогал нам рисовать новогодние плакаты, газеты. Тогда мы не осознавали, насколько это великий художник, это пришло с периодом взросления. Но мы всегда понимали, какой он замечательный рассказчик. Это человек с глубокими корнями, которые идут от матери, от родины, от земли, от природы. Духовная сила, которая в нем заложена, проявляется и в его работах, и в его отношении к людям», - рассказала директор библиотеки Наталья Катайцева.

Книга вышла ограниченным тиражом, а средства появились благодаря заказу Когалымского музея и помощи сенатора Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергея Муратова.

«Эта книга - не подведение итогов. Это этапы его жизни, это люди, с которыми он общался. Такими людьми, как Герман Алексеевич, нужно гордиться, он тот, кто делает нашу область великой. А книги, подобные этой, нас объединяют», - отметил сенатор.

Творческий подарок знаменитому художнику преподнесли скрипачка Елена Саранских, актер и поэт Николай Бардин и солистка Курганской областной филармонии Мария Мустакаева, которая с концертмейстером Лейлой Рубан исполнили арию Джордани «Caro mio ben» и романс Рустема Яхина «А гуси дикие летят…».

Василий Малухин. Фото автора.