Курганский колледж культуры ждёт на Новый год всех девчонок и мальчишек

Дед Мороз Курганского областного колледжа культуры рассказал журналистам о предновогодней праздничной программе, которую подготовили воспитанники учебного заведения.

«В преддверии самого замечательного праздника мы не только показываем новогодние сказки и представления, но и проводим конкурсы и фестивали. В этом году в нашем колледже пройдет традиционный фестиваль, который называется «Культурно-Морозовый фест». Мы приглашаем Дедушек Морозов со всей Курганской области принять участие в нашем фестивале», - отметил зимний волшебник.

Также перед новым годом в колледже пройдет конкурс елочных игрушек. В нем ежегодно принимают участие и большие, и маленькие жители Курганской области из всех муниципальных образований региона.

«В этом году мы надеемся, что участников будет не меньше. Все подробности о конкурсах и фестивалях можно узнать на сайте Курганского областного колледжа культуры cultura45.ru и, конечно, в группе в социальной сети «ВКонтакте». Там можно ознакомиться с положением и подать соответствующую заявку», - рассказал Дедушка.

Помимо фестивалей и конкурсов в колледже пройдет новогодняя сказка, которая называется «Морозно».

«Мы приглашаем всех ребятишек — девчонок и мальчишек - прийти на нашу новогоднюю сказку, а после сказки будет долгожданная праздничная игровая программа «Новогодние игрушки Тёпа и Клёпа». Герои спустятся с самой высокой новогодней елки и порадуют всех ребятишек самыми современными игрушками, песнями и танцами», - подвёл итог Дед Мороз.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.