Курганский концерт Пелагеи все ближе

Уже в эту субботу, 17 сентября, на Троицкой площади пройдет чествование лучших работников, проживающих в сельской местности. Об этом напоминает телеграм-канал "Курганская область официально".

Ярким моментом праздника станет в 13:00 выступление танцующего оркестра «Уралбэнд», который дважды отмечен в Книге рекордов Гиннесса.

А в 16:00 для гостей праздника выступит певица Пелагея. Концерт состоится бесплатно.

Напомним, ранее концерт Пелагеи должен был состояться 29 июля в рамках фестиваля «Дары земли русской». Однако группа перенесла выступление на неопределённый срок из-за смерти гитариста Павла Дешуры. Курганцы, естественно, расстроились из-за трагедии, и на концерте коллектива «Квартирник 45» исполнили песню «Казак» в поддержку группы. Музыканты отметили, что очень ждут Пелагею с концертом в Кургане.

Помимо долгожданного выступления Пелагеи в рамках Дней тружеников села курганцев и гостей горожда ждет множество фотозон, викторины, концерт коллективов из городов и сёл Курганской области, конкурсы и, конечно, чествование лучших работников. Запланирована насыщенная программа, суббота обещает быть яркой и интересной.

Фото из группы vk.com/pelageaofficial.

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