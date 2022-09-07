Курганский театр драмы открывает 80-й сезон

Сегодня, 7 сентября, прошла пресс-конференция, посвящённая открытию 80-го, юбилейного сезона в Театре драмы. Журналисты смогли увидеть фрагмент репетиции. Актёры, словно становились своими героями, – слёзы, радость – всё настоящее.

Работу с артистами проводит команда профессионалов: режиссёр-постановщик Ирина Керученко, художник-постановщик Игорь Вахитов, композитор Наталья Панова.

Ирина Керученко отметила новое восприятие героев: «При погружении в психологию героев стало понятно, что Кабаниха не такая страшная, не такой монстр. Она абсолютная мама, которая желает счастья своим детям, переживает за них».

Татьяна Гомбоева, как раз и играющая Марфу Игнатьевну Кабанову – Кабаниху, рассказала о новом, взрослом восприятии своего персонажа: «Даётся роль непросто. Фигура сложная, у всех на слуху со школьной скамьи. Но вот, что происходит с возрастом? Нам говорили в школе, что Катерина – это луч света, а Кабаниха и Дикой – это тёмное царство. У меня сейчас всё перевернулось. Она мать. Она так любит своих детей! Она сплачивает их, сплачивает. И ничего в итоге не происходит. Катерина изменяет мужу, Варвара убегает, и рассыпается всё, что мать строила. Каждая мама заботится о своем ребенке. Моё счастье – это огромный кусок счастья моих детей – это я говорю про себя. Сейчас у меня переосмысление, я люблю Кабаниху, понимаю её».

И действительно, с возрастом многие по-новому начинают видеть тех персонажей, с которыми знакомились ещё в школе. Артисты театра, проникаясь новым образом, понимая те или иные мотивы, становятся ближе к своим персонажам. Михаил Байкалов – Тихон из «Грозы» - рассказал о своей роли: «Мы всегда ищем точки соприкосновения себя с персонажем. Не получится классический Тихон, к которому так привыкли. Мой Тихон любит мать, любит Катерину. Давайте не будем забывать эпоху – во времена Островского ослушаться родителей - это практически серьёзное преступление. Мы придерживаемся той эпохи в спектакле».

Изменения восприятия заметили и другие артисты. Например, Анна Липская (Варвара) заметила, что её персонаж на самом деле является скупой, сухой, не эмоциональной девушкой. А когда-то её воспринимали совершенно по-другому: «Все Варвару представляют свободной, гуляющей, вольной, яркой, открытой. А здесь Варвара открылась с другой стороны. Самой интересно, что будет дальше с моим персонажем – мы недавно начали работу».

В Курганском театре драмы выступают очень талантливые артисты. Ирина Керученко отметила это в интервью: «Вам очень повезло. Тут такие редкие бриллианты. Ваши Иван Шалиманов (в пьесе Кулигин), Екатерина Антропова (Катерина), Татьяна Гомбоева (Кабаниха), Сергей Радьков (Дикой) – это редкие артисты, какое-то сокровище. И молодёжь у вас очень приличная. Это счастье – работать в вашем театре».

В спектакле участвуют 17 артистов. Костюмированный спектакль обещает удивить публику. Задача всей команды – передать эпоху 19 века, проведя параллели с настоящим временем. Режиссёр отметила, что изначально эта пьеса о том, что жена изменила мужу. Далее уже раскрываются причины. Она впервые взяла Островского, но часто ставит русскую классику. В своих работах профессионал раскрывает задумку писателя.

Анастасия Пережегина. Фото автора

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