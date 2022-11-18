Курганский театр драмы подготовил сказки для детей и взрослых

На пресс-конференции в Курганском областном Доме народного творчества журналистам представили в театрализованной форме свои программы культурные учреждения Кургана. Первым взял слово Дед Мороз областного театра драмы.

«У нас очень много спектаклей — это сказки и вечерние спектакли для взрослых. Правда, не поймешь, где сказка, а где жизнь. Начну со сказок для малышей. Это «Золушка», «Пушистая сказка», «Морозко», «Не хочу быть собакой». Честно говоря, сказками их назвать сложно, потому что это жизня. Почему жизня? Да потому что в этих спектаклях воспевается дружба и отвага. И то, что настоящая дружба помогает в любых неприятностях, в любых перепитиях», - начал театральный Дед Мороз из детского репертуара.

Далее Дедушка рассказал о более сложных сказках — для взрослых.

«В этих спектаклях мы говорим, что только любовь, красота, преданность и доверие всегда нас спасут. Сказки для взрослых, это «Старые песни о главном» первая и третья части, «Страсти по-итальянски», очень хороший семейный спектакль» и «Не в деньгах счастье», тут название говорит само за себя, потому что, деньги — это хорошо, но счастье намного лучше. Поэтому, от всей души и от всего коллектива приглашаю всех желающих на спектакль, приходите, не пожалеете. И с детьми, и со взрослыми, и со взрослыми, и с детьми. Будьте счастливы!», - закончил актер Курганского театра драмы Владимир Рахманов.

О программах других культурных учреждений города расскажем в следующих наших материалах.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.