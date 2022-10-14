Курганский театр кукол «Гулливер» готовится играть с тенью

Театральный художник-постановщик, сценограф, заслуженный художник РФ, лауреат премии «Золотая маска» - все это про Виктора Платонова, который на этой неделе проводит в Курганском театре кукол «Гулливер» свои мастер-классы и лекции по теме «Теневая кукла».

«Меня театр пригласил для того, чтобы я провел серию занятий с мастерами, показал, что такое кукла для театра теней, и мы бы вместе научились что-то делать. Для профессионалов, которые умеют что-то делать руками и знают, что такое театр кукол, мы делаем и работаем с более сложными куклами. В театре теней существует большое разнообразие кукол, есть куклы, характерные для Востока, для европейского театра, есть куклы-трансформеры, у российского театра свои технологии. Это просто знакомство для мастеров с возможностями театра кукол теней», - поделился тетральный мэтр.

Он рассказал, что в театральных институтах эти знания даются факультативно, раньше мало кто занимался этим жанром, он был не очень популярен. Но в последнее время у многих театров возник интерес к театру теней. И сегодня фрагменты театра теней можно обнаружить у самых разных театров, в том числе драматических.

«Своим секретами и авторскими наработками мы делимся, конечно. Тут нет тайны, скрывать нам нечего. Мы стараемся популяризировать наш жанр, сделать его открытым, знакомить с ним коллег и любителей, вообще всех, кто им интересуется», - рассказал Виктор Платонов.

Сам он увлекся театром теней лет семь-восемь тому назад. Теперь занимается этим профессионально. «Мне театр теней интересен как художнику, он дает совершенно новые творческие возможности. Ведь тень можно сделать силуэтной, ажурной и даже цветной. А благодаря современным технологиям нашу куклу можно соединить с другим визуальным рядом, с видеопроекциями, проекциями слайдов. Эту технику можно использовать даже для домашних и школьных постановок», - прокомментировал заслуженный художник РФ.

В настоящее время Виктор Платнов работает художественным руководителем Московского детского театра теней.

«Московский детский театр теней родился в 1937 году. Он существует много лет, делает спектакли, в основном для детской аудитории. У нас есть и традиционные для кукольного театра постановки, с обыкновенными куклами — объемными планшетными, ростовыми, игрушечными. Но дети очень хорошо воспринимают театр теней. У нас даже есть спектакль-экскурсия, в котором мы знакомим детей с этим жанром, рассказываем о возможностях, показываем куклы, даем возможность с ними пообщаться, попробовать управлять ими, а заканчивается это тем, что мы вместе делаем теневые куклы», - поделился мастер.

Визит мэтра стал возможным благодаря тому, что в апреле 2022 года театр кукол «Гулливер» вошел в список победителей проекта «Специалисты для театров» Союза театральных деятелей РФ. Виктор Платонов пообещал, что, если предоставится возможность, его театр обязательно приедет в Курган с гастролями.

Василий Малухин. Фото автора.

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