Курганский театр представит спектакль «Made in Ural» на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

Фестиваль уличных театров станет частью большой программы фестиваля фестивалей «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Шесть театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана и Самары покажут уличные спектакли на территории арт-парка «Тавриды». Действие постановок развернется рядом с арт-объектами, которые выступят в качестве декораций.

Спектакль Made in Ural, основанный на городской легенде о Кыштымском карлике, представит курганский театр кукол «Гулливер». В обновленной истории гуманоид Алешенька вырастет, научится играть на скрипке и будет странствовать, устраивая уличные представления. Постановка покажет широту русской натуры, которую не захочется променять даже на путешествие в космос. История создания самого спектакля не менее интересна. Актриса «Гулливера» Катя Блажнова в 2021 году была участницей арт-школы уличного театра, где увидела спектакли театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Вдохновившись постановкой, она связала два театра для создания Made in Ural.

Фестиваль уличных театров станет частью большой программы фестиваля фестивалей «Таврида.АРТ». На площадке арт-кластера также пройдут фестивали моды, кино, любительских музыкальных групп «РЕПБАЗАФОЛК», воздушных фигур, изобразительного искусства, команд КВН, авторской песни, спортивные и другие события. К празднованию 350-летия со дня рождения Петра I будут организованы фестиваль песчаных фигур и фестиваль исторической реконструкции.

Зрители смогут бесплатно посетить более 300 шоу, выставок, представлений и других ярких событий, посвященных поддержке русской культуры. На главной сцене вместе с молодыми артистами проекта выступят Баста, Лолита и другие звезды. Режиссером-постановщиком костюмированного арт-шествия выступит обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. В честь юбилейных дат в истории российского искусства будут организованы специальные проекты. К 100-летию российского джаза пройдет концерт джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а к 150-летию Сергея Дягилева – выступление звезд балета Большого и Мариинского театров.

Напомним, что бесплатная регистрация для зрителей на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта на tavrida.art до 15 июля.

Пресс-служба проекта «Таврида.АРТ».

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