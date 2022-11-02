Квартет имени Сергея Танеева выступил в Курганской филармонии

В Курганской областной филармонии выступил струнный квартет имени Сергея Танеева. На скрипках играли Илья Козлов и Дмитрий Корявко, Денис Гончар выступил на альте, Дмитрий Ерёмин - на виолончели.Артисты Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии вошли в состав квартета в 2019 году – это стало важной вехой в развитии коллектива. Музыканты являются учениками своих предшественников – бывших участников квартета, продолжают традиции камерного музицирования.

Прозвучали сочинения Александра Глазунова: Пять новеллетт для струнного квартета (AllaSpagnuola, Orientale, Interludiuminmodoantico, Valseи All’Ungherese). После антракта все присутствующие услышали Струнный квартет №1 соль минор Сергея Рахманинова, состоящий из Романса и Скерцо – квартет был неоконченным и Струнный квартет №1 Ре мажор Петра Ильича Чайковского в 4 частях: Moderatoesemplice, Andantecantabile, Scherzo&Trio – Allegronontantoeconfuoco, Finale – Allegrogiusto.

На встрече музыканты отметили, что на сцене важна не только визуальная составляющая, хоть в наше время это и играет большую роль. Важно передавать ту музыку, эмоции. Некоторые сочинения зарубежных композиторов можно играть чётко, выверено. Но, как отметили артисты, слишком правильно – это тоже неправильно.

Конечно, традиционно Квартет имени Сергея Танеева играет отечественную музыку. Иногда,как признались музыканты, они показывают и Шумана, и Бетхована, и Грига… «Но сейчас люди в России хотят слышать что-то такое, что всколыхнёт их чувства», - так музыканты описывают российскую музыку.

Исполнители заметили, что молодёжь больше обращает внимание на классическую музыку. Так, на «Ночи в музее» в Петербурге чуть более 11 тысяч молодых людей и девушек в разное время посетили выступление Квартета. Кто-то оставался на 15-20 минут, а кто-то слушал гораздо дольше. После пандемии люди словно соскучились по концертам. Насмотревшись на онлайн-трансляции, видимо, многие захотели увидеть вживую выступления, послушать вживую музыку. Поэтому в последнее время заметен рост посетителей.

В Курган артисты приехали ненадолго. Город понравился – петербуржцы зашли в Храм Александра Невского, Богоявленский собор, прогулялись по набережной и парку. «У нас шок от Урала. В парках гирляндочки висят, везде аккуратно брусчатка выложена. Мы ходим и удивляемся. А у нас в Питере всё не так. Тут само отношение лучше – видно, что вкладываются. Есть ощущение, что люди любят свою землю. Это видно и со стороны руководства здесь», - музыканты наперебой восхищённо рассказывали о впечатлениях от города. Артисты рады, что есть возможность объехать страну.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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