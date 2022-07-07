Лариса Долина поблагодарила курганских певцов за любовь к своему дому и России

Участники вокально-эстрадной группы «Трибьют» Дворца детского (юношеского) творчества работают на III Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина «AguTeensmusicforum» в Сочи.

Макар Флакин, Матвей Диденко, Есения Прозорова и Ангелина Кокина под руководством педагога Екатерины Викторовны Гладких активно принимают участие в различных направлениях форума: вокальный трек, танцевальный, актёрский, тележурналистики, фэшн-трек. В вокальном конкурсе члены жюри оценили выступление курганцев наивысшим баллом, им поставили 10 из 10.

Лариса Долина, поставив 10 баллов, взяла слово в конце выступления и поблагодарила педагога ансамбля Екатерину Викторовну и ребят за правильный выбор произведения, чувственность и проникновенность в исполнении номера, любовь к своему дому и России. Председатель жюри вокального конкурса форума, музыкальный редактор программ Первого канала Андрей Сергеев поддержал слова Долиной и оценил выступление группы на 10,5 баллов, сообщает Молодёжный портал Зауралья.

Впереди гала-концерт, где дети выступят на одной сцене со звёздами: Ларисой Долиной, Леонидом Агутиным, Юлианой Карауловой, Ириной Дубцовой, группой «Пицца», Владимиром Пресняковым и Пелагеей.

Фото с сайта prospekt45.ru.

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