Лучшие артисты Мишкинского округа выступят в областной филармонии

В Курганской областной филармонии пройдёт фестиваль народного творчества «В семье большой, в семье единой», приуроченный к Году культурного наследия народов России. Закрывать этот год будет финальное выступление творческие коллективы Мишкинского муниципального округа.

Свое мастерство покажут: Заслуженный коллектив народного творчества Курганской области ансамбль танца «Дети земли» под руководитством заслуженного работника культуры РФ Нины Петровой; Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Мир тесен» под руководством Галины Лукиной; танцевальный коллектив «Кадриль», руководитель Нина Петрова; народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Вдохновение» под руководством Заслуженного учителя Российской Федерации Людмилы Лавровой; лауреат международных конкурсов Степан Кучин; Ксения Просвирнина и Дарья Шарипова.

Всех курганцев и гостей города приглашают 4 декабря 2022 года в 12 часов в Курганскую областную филармонию.

Вход бесплатный, билеты у распространителей.