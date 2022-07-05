Лучшие культработники Зауралья получат дипломы и денежные премии

В Курганской области лучшие работники учреждений культуры получат гранты губернатора.

Победителей определят сразу в нескольких номинациях: «Лучший преподаватель в сфере культуры», «Лучший музейный работник», «Лучший специалист дома культуры», «Лучший библиотекарь», «Лучший артист». Их наградят дипломами и денежными премиями в 100 тысяч рублей каждая.

Кроме того, как и в конце прошлого года, денежное поощрение по итогам грантовых конкурсов ждёт лучшие учреждения сферы и лучший коллектив в номинациях: «Школа года в сфере культуры и искусства», «Лучший музей», «Лучший дом культуры», «Лучшая библиотека», «Лучший творческий коллектив». Как сообщили в пресс-службе главы региона, обладатели этих почётных званий получат по 300 тысяч рублей.

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