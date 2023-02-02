Макушинских «Приколистов» ждёт «Весёлый гусь»

В городе Макушино 31 января состоялся районный фестиваль КВН «Весёлый карась».

Участие приняли команды со всего округа: «Приколисты», «#ВСЁиСРАЗУ», «Усмешные леди», «От винта», «Люди в школьном», «Новые лица», «Стэп и Д», «Кока-кола», «Апельсинки».

Фестиваль проходил в несколько этапов. Нужно было подготовить визитку, видеоролик и хорошо себя показать в разминке. Выступили все достойно.

Как сообщает молодёжный портал Зауралья, гран-при получила команда «Приколисты» из города Макушино, первое место завоевали ребята «От винта» (Макушино), второе у коллектива «Кока-кола» (Макушино), замкнула тройку лидеров «Гайка» из села Коновалово.

Команды «Приколисты» и «От винта» получили приглашение на фестиваль «Весёлый гусь», который пройдёт 9 марта в городе Макушино.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.