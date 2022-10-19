Мария Шевв спела курганцам о любви

В областной филармонии выступил коллектив «Мария Шевв». Своё творчество молодые музыканты представили в камерном зале.

Эта сценическая площадка как нельзя лучше подходит для звучания небольшого ансамбля. В его составе солистка – певица Мария Шевалдышева (Шевв - её сценический псевдоним), два гитариста и барабанщик –перкуссионист. Во время исполнения некоторых произведений вокалистке аккомпанировали преподаватели Лесниковской детской музыкальной школы. Там Мария начинала профессиональное знакомство с певческим вокалом, а затем училась в Курганском музыкальном колледже имени Д.Д. Шостаковича. Репертуар коллектива сейчас составляют авторские песни Марии, а также песни из концертных программ Анны Герман, нашей известной землячки Людмилы Тумановой и академические произведения, одно из которых – романс на стихи Константина Симонова «Жди меня». Их Мария исполняла по канону – без микрофона под аккомпанемент рояля.

«Маша одарена невероятно, - подчеркивает педагог Марии по вокалу, Заслуженная артистка России, преподаватель высшей категории, солистка Курганской областной филармонии Лидия Алексиевская. – В нашем вокальном деле, особенно сегодня важен комплекс – красивый голос, диапазон, внешние данные не на последнем месте. Маша всем этим обладает. Мне радостно её сегодня слышать. Я очень довольна, как она поёт. У неё есть особая глубина. Она чувствует образ, музыку, умеет это передать. Мне лично жаль, что она уходит немного в сторону от академического вокала, потому что в нашей области таких голосов, ярких талантливых девочек не так много».

Сам коллектив, носящий имя своей солистки, молодой. Он создан только в этом году. Музыкантов собирал и знакомил руководитель проекта «Квартирник 45» Роман Можельский.

«Собирал по отдельности каждого, - рассказывает Роман. – Людям бывает сложно между собой состыковаться. Разные характеры, темперамент.... То, что я из этих ребят смог сделать команду, считаю одним и самых важных своих достижений в 2022 году. С ними самые смелые мечты становятся вполне реальными целями».

Оценить творчество коллектива смогли не только профессионалы, но и любители музыки. Свободных мест в камерном зале было совсем не много. Атмосфера самая по-душевному тёплая. Эмоциональное волнение чувствовалось не только у музыкантов, но и у зрителей. От проникновенного исполнения песен в собственной аранжировке артистов порой невольно наворачивались слёзы на глазах. Завершился вечер бурными зрительскими овациями, подношением цветов, благодарными поклонами артистов. После концерта Мария согласилась дать небольшое интервью для нашего издания.

- Как Вы выбирали репертуар для концерта?

- Я выбираю песни, которые мне нравятся, близки моему сердцу, те, что я сама слушаю. И ещё, чтобы они нравились моей команде. Без этого никак. Что касается репертуара Анны Герман, то её песни очень эмоционально отражают осеннюю атмосферу.

- Ваша команда – какая она?

- Они моя опора и поддержка и на сцене и на репетициях. И вне сцены они всегда мне помогают, когда прошу о чём-то. Мы никогда не соримся. Живём душа в душу. Идеальная команда. На репетициях всё проходит легко. Мы понимаем друг друга.

- Как вы находите своё звучание – лёгкое и эмоционально глубокое одномоментно?

- Не знаю, как это объяснить. Мы все очень тонко чувствуем музыку и не только. Это больше, чем знание музыкальной грамоты, просто внутреннее ощущение музыки. Мы это делаем не сговариваясь. Песня течёт и течёт, льётся и льётся. Наш гитарист Кирилл Святощ предлагает свои аранжировки с оттенками джаза. Это преображает общее звучание.

- Любовь – главная тема Вашей программы. Это было очень ощутимо.

- Меня очень волнуют события, которые происходят во внешнем мире. Я вижу много агрессии в обществе. Хочется вернуть людей к любви, поделиться ей. В последнее время я сама это чувство открываю с новой стороны. Не так, когда тебе 16 лет и это влюблённость, и кажется, что любовь - это только парень. Сейчас – это любовь к людям, жизни, природе, к небу. Ко всему, что нас окружает. Это нечто необъятное и главный источник вдохновения.

- Очаровательное у Вас сценическое платье.

- Этот костюм специально для академических выступлений мне привезли родители из города Грозного.

- Ваш преподаватель, Заслуженная артистка России Лидия Алексиевская очень ценит Ваше академическое дарование.

- Я очень полюбила академический вокал. Думаю, что буду совмещать своё авторское творчество и академическое пение. Романсы очень и очень близки моему сердцу. По занятиям с Лидией Владимировной сейчас скучаю. Жизнь по-разному складывается. Возможно, что я с головой погружусь именно в академический вокал. Расставаться с ним уж точно не буду.

- Какие впечатления от концерта?

- Для меня это было очень волнительно. Первый большой концерт. Филармоническая сцена даёт особенно яркие впечатления. Сохраню их и надеюсь, что будет возможность вновь это прочувствовать.

Константин Сапунов. Фото автора.

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