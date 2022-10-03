Мастерицы Курганской области стали лучшими на Всероссийском конкурсе

Мастерицы из центра русской народной культуры «Лад» города Шадринска заняли первое место на VIII Всероссийском конкурсе мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой». Мероприятие прошло в первые выходные октября в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба Управления культуры Курганской области, мастера из УрФО, а также республики Башкортостан соревновались в номинациях: роспись по металлу и дереву, резьба по дереву, ручное ткачество, плетение из лозы, художественная обработка бересты, ручная вышивка, лоскутное шитье, текстильная кукла, кружевоплетение, гончарство.

В командном первенстве Курганскую область представили мастера Лариса Гуляева, Алена Петрова, Марина Емельянова. Команда нашего региона стала лауреатом первой степени. Также центр русской народной культуры «Лад» представил в программе конкурса интерактивную экспозицию «Традиции шадринских мастеров» и мастер-классы по ковровой (синелевой) вышивке.

В индивидуальном первенстве в номинации «Вышивка» дипломами лауреата третьей и второй степени отмечены Екатерина Фокина и Евгения Семенчукова. В номинации «Ручное ткачество» диплом участника получила Алена Петрова.

Фото Центра русской народной культуры «Лад».

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