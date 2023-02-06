Маяковка приглашает на Дни короткометражного кино

Центральная библиотека имени Маяковского приглашает жителей Кургана на Эхо фестиваля «Дни кино» (ShortFilmDays). В воскресенье, 12 февраля, в 15:00 горожане смогут увидеть документальный альманах «Люди дела» режиссёра Владимира Головнёва.

На кинофестивале покажут картины, героями которых стали жители глубинки, стремящиеся сделать мир вокруг себя лучше. Зрители познакомятся с музейным работником из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, которая спасает народ ханты от исчезновения. Они узнают, как 77-летний житель Сорочинска Оренбургской области создал горнолыжный курорт для школьников и пенсионеров.

Зрителей ждёт непривычная подача материала, где нет «классического» интервью героев и голоса за кадром. Режиссёр раскрывает образ главного персонажа с помощью изображения территории, где живет герой, и людей, в обществе которых он находится.