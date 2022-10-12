Мероприятия Потанинки по «Пушкинской карте» приводят курганцев в восторг

В Курганской областной детско-юношеской библиотеке им. В.Ф. Потанина проводятся различные мероприятия, которые молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить по «Пушкинской карте». Об этом журналистам курганских СМИ рассказали сотрудники Потанинки.

«С «Пушкинской картой» мы работаем второй год. У нас по ней очень много интересных мероприятий. В основном они по школьной программе для старшего возраста, но сейчас мы стараемся проводить разные формы работы, такие как «Литературный библиокешинг», «Литературная гостиная», литературные нон-стопы. Большим спросом у нас пользуются исторические экскурсии. Они проводятся по улице Куйбышева и в самой библиотеке. Наши горожане интересуются историей зданий, историей города», - рассказала директор библиотеки Алена Сидорова.

Заведующая отделом обслуживания Людмила Мироненко рассказала об интеллектуальных играх, которые в последнее время набирают все большую популярность: «Эти игры учат школьников нестандартно мыслить, развивать свою сообразительность и умение находить нестандартное решение. По «Пушкинской карте» можно сыграть в познавательные и интеллектуальные игры для разного возраста. Это источник не только познавательных знаний, но и радости от интеллектуальных побед. Это различные квесты. Для возраста 14-15 лет есть «Детективное агентство, или квест «Путешествие вместе с Шерлоком Холмсом», где детям дается возможность побывать в роли знаменитого сыщика, отгадать запутанные задачки, отгадать злодея. В конце ребят ждет фотосессия с доктором Ватсоном».

Для ребят также проводятся различные «Аукционы знаний». Для этого набирается группа из пяти-шести человек. Участникам задаются 30 спринт-вопросов, по результатам выдается стартовый капитал. А дальше их ожидают лоты с каверзными вопросами. Есть и «Литературное казино», где основной темой являются поэты и писатели Зауралья. А на брэйн-ринге «От слободы Курганской до наших дней» участники узнают, как развивался Курган в XIX-XXI веках.

Светлана Теплицкая, заведующая отделом комплектования и информационно-библиографической обработки документов, рассказала о мероприятии, которое пользуется популярностью у студентов: «Наш отдел самый богатый по книжному фонду, это 150 тысяч книг, а также фонды национальных электронных библиотек. Наши мероприятия о знаменитых поэтах и писателях наполнены не только игрой, но и подробностями об их жизни и творчестве. А наибольшей популярностью пользуется мероприятие «Молодежный сленг, его плюсы и минусы», на него регулярно ходят студенты. Здесь ребята учатся культуре речи, спорят с ведущими о пользе сленга».

Заведующая сектором проектной деятельности Маргарита Краличкина прокомментировала: «Мы решили просветить людей всех возрастов, но при этом развлекая и приводя в восторг. Мы сделали то, что до нас в Кургане никто не делал. Мы создали виртуальные экскурсии по Кургану, по его известным достопримечательностям. Во-первых, это Пожарная каланча, ведь мало кто из курганцев был внутри и поднимался наверх, а ведь оттуда открывается потрясающий вид. А наверху наблюдает за городом талисман каланчи — пожарный Степан. И такая же экскурсия есть по Дому-музею декабристов, где вас окружают дамы и кавалеры XIX века, поют песни, музицируют, читают книги».

А в отделе маркетинга и досуговой деятельности занимаются мастер-классами и проведением развлекательных мероприятий.

«Мы также проводим интеллектуальные игры, но больший упор делаем на мастер-классы. Среди них есть мастер-класс по изготовлению «Куклы Травницы», - сказала заведующая отделом Оксана Елисеева и пригласила журналистов на мастер-класс по ее изготовлению.

Приложив усилия, курганские «акулы пера» справились с кропотливым ручным трудом. В качестве награды у каждого оказался самостоятельно изготовленный оберег, наполненный лечебными травами. Полный список мероприятий библиотеки по «Пушкинской карте» можно узнать здесь .

Василий Малухин .Фото автора.

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