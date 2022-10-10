Михаил Кукушкин презентовал в Кургане «Историю болезни» и открыл дискуссию о врачебной этике

Режиссёр Михаил Кукушкин презентовал в областной библиотеке Югова короткометражный художественный фильм «История болезни».

В конце 80-х годов в больницу привозят пожилого мужчину с камнем в почках. Нужна операция. Но шансы пережить её невелики. Перед молодым хирургом Ниной стоит сложный выбор. Коллеги настаивают на отказе от операции. Но врач все же решается на этот ответственный поступок. Сценарий принадлежит кандидату медицинских наук Татьяне Кравцовой.

- Сценарий пришёл, и я разу в него влюбился, мне он понравился. Пришлось разобраться во всем этом деле. И оказалась достаточно интересная тема, интересные общечеловеческие вещи здесь рассматриваются, - комментирует режиссёр.

Осуществить задумку помог президентский фонд культурных инициатив. Михаил Кукушкин получил грант в размере 2 млн 400 тысяч рублей. Съёмки прошли в Москве. Помощь в работе над фильмом и его трансляции на молодёжную аудиторию оказал лидер регионального отделения партии пенсионеров Ярослав Климко.

-Хорошая короткометражка доходит до сердца, и здесь действительно фильм включает тебя в мудрствование, в попытку понять мотивы различных персонажей, даже поставить себя на их место, особенно на место врачей. Поэтому очень интересен был этот экскурс, - делится впечатлениями Ярослав Климко, председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Накануне Михаил Кукушкин и Ярослав Климко встречались с ординаторами Тюменского медицинского университета, показали им фильм. Организовать встречу помог завкафедры этики и деонтологии Игорь Шаломов.

- Вообще этика и деонтология сейчас относятся к таким дисциплинам, которые стали больше обсуждаться, стало больше внимания этому уделяться. Умение врача наладить отношение и с коллегами, и с пациентом, и с самим собой. И именно эта тема поднимается в фильме. Поэтому мы пришли к такому выводу, что, наверное, неплохо, попробовать его сделать не то чтобы учебным пособием, но поводом именно для кафедры деонтологии и этики медицинской начать диалог со студентами. И уже, даже если это получится, это будет большой вклад, - поясняет Ярослав Климко.

На показ пришли поклонники творчества режиссёра Кукушкина и учащиеся медицинских классов.

- Мы пришли посмотреть фильм, связанный с медициной. Нам это очень интересно. Вообще наши ребята являются членами волонтёрского отряда сообщества «Макрофаг». Мы как раз по теме медицины посещаем интересные мероприятия, проводим что-то у себя, участвуем во всероссийских акциях. Например, недавно мы были участниками всероссийской акции «Оберегая сердца», также - кдню трезвости. В общем у нас идёт работа. Нам очень интересно сегодня будет посмотреть фильм. Даже слышала, что режиссёр – это наш земляк, выпускник нашей гимназии №32, - рассказывает Татьяна Зыкова, классный руководитель медкласа гимназии №32.

Авторы фильма хотели открыть дискуссию о врачебной этике. И у них получилось.

- Ну, конечно, врач поступила так, как она считала нужным. В этот момент она понимала, что можно победить болезнь, можно выиграть жизнь человека, а это немало. Для врача это самое главное. Она вышла победителем, как и пациент. Поставлена задача показать, какая ответственность стоит перед врачами, чтобы помочь пациенту покинуть стены больницы.Очень познавательный фильм. И хорошо, что такое кино показывают нашему населению. Важно то, что можно обсудить детали, и в этом участвует молодёжь, которая в будущем пойдёт работать в эту сферу, - отмечает зритель Екатерина Кликонос.

Предпросмотры запланированы в Уфе и Казани, а также в ряде медучреждений Курганской области. Отметим, что фильм «История болезни» уже получил первые награды. На фестивале «Амурская осень» актрису Александру Власову, она же молодо врач Нина, отметили за лучшую женскую роль.

Екатерина Черепанова. Фото Василия Малухина.

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