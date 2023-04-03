Мишкинские дети будут играть на новом рояле «Николай Рубинштейн»

Инструмент занял достойное место на сцене большого зала.

Как отмечают в областном управлении культуры, появление нового инструмента позволит в дальнейшем приглашать с концертными программами большое количество профессиональных музыкантов и солистов областных и региональных учреждений культуры, рояль будет активно использоваться в концертной деятельности Мишкинского ДК и учебном процессе учащимися и преподавателями Мишкинской ДШИ.

Сегодня, 3 апреля, в большом зале Мишкинского Дома культуры состоится творческий вечер «С любовью к Родине. Сергей Васильевич Рахманинов».Учащиеся по классу «Фортепиано» и других отделений школы искусств, родители учащихся и другие гости мероприятия познакомятся с биографическими данными и творческим наследием Рахманинова. Собравшиеся прослушают произведения великого композитора как в записи, так и в исполнении преподавателей и учащихся.

Настоящим подарком для всех присутствующих станет выступление выпускника школы искусств 2020 года Матвея Красовского, который исполнит произведения Сергея Рахманинова. Начало концерта в 16 часов.

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