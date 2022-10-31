Мокроусовцы привезли в Курган свои лучшие творческие коллективы и угощения

В Курганской филармонии с концертно-театрализованной программой «Уголок России - отчий дом» 29 октября выступили артисты Мокроусовского округа.

В большом зале филармонии своё творчество зрителям дарили лучшие коллективы и сольные исполнители муниципального округа, среди которых участница шоу на НТВ «Ты супер! 60+» Татьяна Емельянова.

На первом и втором этаже филармонии развернулась выставка-ярмарка, где можно было отведать блюда национальной кухни народностей, проживающих на территории округа, сообщили в пресс-службе управления культуры. Гости могли приобрести сыры, пироги и ватрушки.

Курганцы по достоинству оценили работы мастеров декоративно-прикладного творчества из бересты, бисера, фоамирана и изолона. Также были представлены кружевные изделия, плетеные корзины и коврики ручной работы. О достопримечательностях района можно было узнать на площадке Туристко-информационного центра Мокроусовского муниципального округа. О знаменитых земляках рассказывали сотрудники Мокроусовской Центральной библиотеки имени Виталия Михайлова.

Фото Николая Пушилина.

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