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Молодая курганская актриса снялась в сериале на ТНТ

По сценарию она работает в кафе и ждёт принца.

14 марта, 2023 - 12:03

Жительница Кургана Наталья Шелепова снялась в сериале на ТНТ «Кафе «Куба». Стартовал он 13 марта.

Её героиню зовут Алена. Она реалистка с непростой судьбой, смелая, самостоятельная и трудолюбивая. Пошла работать в кафе, потому что  надо было зарабатывать на жизнь. Девушка мечтает о принце.

Наталья закончила факультет театра, кино и телевидения ЧГИК. 27-летняя актриса – частый гость в Куртамыше. Её бабушка Татьяна Колобова – директор  местного ДДЮ, поэтому сериал с интересом смотрят друзья, соседи.

Кстати, на фото Наталья Шелепова – в Гордском саду Кургана и в Куртамыше.

 

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14 марта, 2023 - 12:03

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