Молодая курганская актриса снялась в сериале на ТНТ

Жительница Кургана Наталья Шелепова снялась в сериале на ТНТ «Кафе «Куба». Стартовал он 13 марта.

Её героиню зовут Алена. Она реалистка с непростой судьбой, смелая, самостоятельная и трудолюбивая. Пошла работать в кафе, потому что надо было зарабатывать на жизнь. Девушка мечтает о принце.

Наталья закончила факультет театра, кино и телевидения ЧГИК. 27-летняя актриса – частый гость в Куртамыше. Её бабушка Татьяна Колобова – директор местного ДДЮ, поэтому сериал с интересом смотрят друзья, соседи.

Кстати, на фото Наталья Шелепова – в Гордском саду Кургана и в Куртамыше.

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