Молодые курганские поэты и писатели примут участие во Всероссийском совещании

С 3 по 12 июня на базе кафедры журналистики Московского государственного института культуры состоится V Всероссийское совещание молодых литераторов Союза писателей России «в Химках». Крупнейший литературный форум страны объединит более 300 поэтов, писателей, критиков и организаторов творческого процесса из 62 регионов страны. На участие в юбилейном форуме в 2022 году было подано более 800 заявок, из них 400 – для участия в творческой программе.

В этом году программа для организаторов литературного процесса в рамках совещания является частью масштабного проекта «Центр культурного притяжения», реализуемого Советом молодых литераторов при поддержке Фонда Президентских грантов. Со всей России было отобрано всего 50 лучших проектов. В их число вошел проект зауральского поэта, члена Союза писателей России, руководителя школы молодых литераторов «Шинель» Александра Рухлова «Авторская позиция»: цикл профильных смен по направлению «Литература, литературное творчество».

Центральное событие крупнейшего литературного форума – церемония вручения первой Всероссийской литературной премии им. А.И. Казинцева, которая пройдет 12 июня в Шолоховском центре Союза писателей России. В номинации для начинающих авторов «Открытие» за победу будет сражаться финалист премии Марина Перова, член Союза писателей России, которая также примет участие во Всероссийском совещании «в Химках» в семинаре прозы.

В творческой программе Химок в семинаре поэзии по результатам серьезного отбора город Курган представит зауральская поэтесса, член Курганского Совета молодых литераторов Екатерина Пермякова. В рамках совещания планируются встречи с известными российскими деятелями культуры. По результатам работы творческой программы форума самые талантливые авторы будут рекомендованы в Союз писателей России, их произведения опубликуют в федеральных и региональных «толстяках».

Всероссийское совещание молодых литераторов «в Химках» – финальное мероприятие года, где собираются лучшие молодые авторы и организаторы по итогам региональных форумов, фестивалей и конкурсов со всей страны. Проводит форум Союз писателей России совместно с Советом молодых литераторов.