Молодые литераторы Зауралья встретятся в Юговке

Ученики школы молодых литераторов «Шинель» 13 октября поделятся свои свежими литературными наработками, недавно прочитанными произведениями и новыми открытиями. Программа встречи традиционная: немного теории, творческий практикум, свободное общение на литературные и окололитературные темы.

Напомним: ученики школы – поэты, прозаики, журналисты, блогеры от 14 до 35 лет. На занятиях молодые литераторы рассказывают о недавно прочитанных книгах, обсуждают литературные новинки и анализируют классику. Юные поэты и прозаики зачитывают свои произведения, делятся эмоциями и выполняют полезные упражнения: за короткое время пробуют сочинить отрывок в прозе или стихах, поработать над художественным образом.

Добавим, что занятия школы молодых литераторов проходят в Юговке раз в две недели, по четвергам, в 18:30. Ведёт школу член Союза писателей России Александр Рухлов.

Приходите в Юговку! Возрастные ограничения: 12+.

Смелее раскрывайте свои таланты! Участвуйте в конкурсе «Молодая литература Зауралья – 2022» (Положение).

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