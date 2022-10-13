Молодых писателей Зауралья ждут специальные гранты имени Виктора Потанина

В Курганской области учреждены специальные гранты имени Виктора Потанина Германа и Германа Травникова. Одни - для молодых писателей, другие - для молодых художников. Поощрения будут присуждать по итогам регионального конкурса. Идея принадлежит губернатору Вадиму Шумкову.

По инициативе главы региона в Кургане в год 85-летия Виктора Потанина отремонтируют библиотеку. Напомним, что после визита в августе Вадима Шумкова в библиотеку им. В.Ф. Потанина глава региона пообещал выделить 2,5 миллиона рублей на ее капитальный ремонт, который здесь не проводили 20 лет. Отремонтируют зал абонемента, отреставрируют витражи на окнах и фасад исторического здания библиотеки. После ремонта здесь будут созданы все условия для качественного информационного обслуживания посетителей библиотеки, развития их творческих способностей и организации досуга. Ремонт завершат к концу года.



Фото Николая Волкова.