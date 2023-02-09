Муниципальные округа Курганской области к юбилею региона подготовили вставки и концерты

Во всех муниципальных округах и городах Курганской области проходят мероприятия, посвященные юбилею региона.

Артисты Курганской филармонии дарят творческие подарки жителям региона, гастролируют по муниципальным округам. Концерты ансамбля «Цветень» и солиста филармонии Павла Базанова уже прошли в городе Далматово и Кетовском муниципальном округе. В Далматове выступление сопровождалось лазерным шоу.

В Сафакулевском культурном центре при полном аншлаге прошел праздничный концерт. Каждый музыкальный номер зрители встречали и провожали громкими аплодисментами. Мероприятие открыли видеопоздравлением губернатора Вадима Шумкова.

В Половинском районном Доме культуры состоялся торжественный концерт «Зауралье - мой край неповторимый». Половинцев поздравил с праздником глава округа Вадим Меньщиков.

В Петуховском межпоселенческом центре культуры на празднике присутствовали почётные гости: ветераны труда, ветераны боевых действий, представители трудовых коллективов и молодежных объединений, труженики сельского хозяйства, почётные жители Петуховского муниципального округа. Благодарственными письмами администрации награждены труженики разных сфер деятельности округа.

В зрительном зале кинотеатра «Колос» села Целинного не осталось свободного места. На торжественное мероприятие собрались жители всех возрастов, представители различных организаций села. Юным целинникам Анастасии Басыровой и Трушину Максиму выпала честь в этот знаменательный день получить паспорт Гражданина РФ. Все песни, красивые слова и творческие номера концерта были посвящены Курганской области.

Жителей Шумихинского муниципального округа с юбилеем области поздравил глава Сергей Максимовских. Он вручил землякам Почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, Благодарственные письма Курганской областной Думы, Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации Шумихинского муниципального округа за значительный вклад в развитие округа. В ходе праздника были исполнены лучшие творческие номера коллективов Шумихинского Центра культуры и досуга.

Мероприятия, посвященные юбилею области, будут проходить в нашем регионе весь год, сообщили в пресс-службе управления культуры региона. Жителей ждут новые проекты и уже ставшие любимыми фестивали. Выставки, тематические мероприятия по истории нашей области и многое другое.

Фото предоставлено Управлением культуры Курганской области.