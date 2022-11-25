Музеи Кургана в зимние праздники развлекут детей и взрослых

О новогодних программах хранилищ истории рассказала врио директора Курганского областного музейного объединения Ася Насырова.

«В преддверии зимних праздников музейное объединение подготовило для всех жителей Кургана, Курганской области и наших гостей насыщенную культурную программу. В музеях пройдут тематические выставки, праздничные мероприятия, интерактивные программы, мастер-классы, посвященные нашим традициям, истории и культуре празднования Нового года, Рождества, святок-колядок, Крещения и русской зиме в целом. Одной из тем выставок и мероприятий станет ретро-Новый год в советских традициях. Эта тема многим позволит окунуться в светлые воспоминания о любимом празднике», - отметила руководитель музейного объединения.

Далее она подробно остановилась на программе каждого музея.

«В Курганском областном краеведческом музее с 12 декабря для школьников и семейной аудитории можно будет пройти квест «В поисках потерянного времени». В Курганском областном художественном музее с 12 декабря и до конца января будет работать большая тематическая выставка под названием «Русская зима», в которую войдут произведения искусства из наших фондов и мастерских художников, начнут работу интерактивные фотозоны и инсталляции. В рамках работы этого выставочного проекта можно будет посетить тематические театрализованные мероприятия, посвященные нашим любимым зимним праздникам. Для организованных групп детей художественный музей приготовил интерактивные программы, это «Тайны снежинок» и игровой марафон для всех возрастов «Калейдоскоп новогодних желаний», - рассказала Ася Насырова.

Дом-музей декабристов подготовил в этом году театрализованные экскурсии «Вечер со вкусом Нового года» и «Елка в доме Нарышкиных». Для детей подготовлены программы «Что случилось с Зюзей или в поисках Новогоднего волшебства», это детское развлекательно-познавательное мероприятие, «Зима в доме Нарышкиных», праздничное новогоднее мероприятие и «32 мартобря». На территории Дома-музея будет работать мастерская «У эльфов», где можно будет посетить новогодние мастер-классы.

Дом-музей Кюхельбеккера с 12 декабря приглашает всех индивидуальных посетителей на «Рождество в дворянской гостиной». Для организованных групп пройдут квесты «Сказочный домик», где можно будет не только окунуться в атмосферу праздника, но и расписать пряники на память.

В этом году главной площадкой станет Музей истории города Кургана. Там будет работать выставка «Волшебные новогодние игрушки» и можно будет написать письмо Деду Морозу. А о главных особенностях работы музея рассказал главный музейный Дедушка Мороз.

«Открывается усадьба и моя мастерская, где будут работать специальные мастера. Посетители смогут сделать фигурки на елку, повалять шерсть и сделать красивые валеночки. Мои скоморохи будут ждать детей, чтобы с ними поиграть, ведь у нас подготовлены большие зимние забавы. Мы со Снегурочкой будем ждать стишков от детишек, чтобы подарить им приятные подарочки», - раскрыл секреты Дед Мороз.

Усадьба Деда Мороза и мастерская будут действовать с 12 декабря по 20 января.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.