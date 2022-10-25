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Музей Центра Илизарова получил семь дипломов на международном туристском форуме

Курганцы удивили компетентное жюри эксклюзивными сувенирами.

25 октября, 2022 - 12:04

Музей Центра Илизарова вернулся с победой с Международного туристского форума «Большой Урал», в рамках которого были представлены презентации туристического потенциала 12  регионов-участников.

Стенд музея Центра Илизарова на выставке привлек большое число гостей. Посетители интересовались не только историей медицинского учреждения, методиками лечения, но и уникальными фирменными сувенирами.

Музей представил на выставке изделия по разным темам: «Сувенир Музея», «Сувенир туристического маршрута», «Линейка туристических сувениров музея», «Сувенир туристического события».

По информации отдела маркетинга Центра Илизарова, некоторые сувениры Центра Илизарова, которые являются эксклюзивными в своем роде, участвуют в финале окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Компетентное жюри конкурса отметило сувениры музея семью дипломами финалиста и тремя дипломами лауреата: 1 место в номинации «Сувенир Музея» категории «Эконом-класс», 2 место в номинации «Линейка туристических сувениров» в категории «VIP», 3 место в номинации «Сувенир туристического маршрута» в категории «VIP».

 

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25 октября, 2022 - 12:04

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