На курганской «Арт-арене» особое внимание уделят патриотическим песням

Конкурс народной и эстрадной песни «Арт-Арена-2022» раскроет Кургану имена лучших вокалистов города. В этом году сильнейших будут выбирать не только среди тех, кто предпочитает народный, эстрадный вокал, а также рок и рэп-направление. Ввели новую номинацию.

В «Номинации Z» примут участие отдельные вокалисты, дуэты, трио, ансамбли, вокальные группы в возрасте от 14 лет и старше. Могут заявить о себе и исполнители, имеющие звание «Арт-мастер». Конкурсанты готовят одно современное произведение гражданско-патриотической направленности. Победитель получает специальный приз конкурса.

Открытый городской вокальный конкурс в этом году пройдет с 11 по 20 ноября. Жюри будет оценивать исполнителей по десятибалльной системе. Особое внимание будет обращаться на мастерство исполнения, профессионализм, музыкальную культуру, сложность исполняемого репертуара, сверхзадачу номера и другие критерии, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Гала-концерт городского конкурса «Арт-Арена-2022» состоится 20 ноября. Заявки можно подать до 11 ноября 2022 года по электронной почте: m.gorkogo_la@mail.ru (с пометкой в теме письма «Заявка на Арт-Арену 2022»). Вопросы по разным направлениям конкурса можно задать в личных сообщениях в группе открытого городского вокального конкурса «Арт-Арена 2022» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8 (3522) 25-77-32.

Фото с сайта администрации города Кургана.