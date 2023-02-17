На «Квартирнике в Юговке» выступит музыкант с необычным вокалом

«YOWSHCHIK» – так называется сольный проект нашего земляка, музыканта, исполнителя собственных песен и каверов на композиции известных авторов Алексея Ющика, который станет гостем проекта «Квартирник в Юговке». Алексей Ющик обладает необыкновенными вокальными данными, пишет собственные песни и принимает участие во многих городских фестивалях и концертных программах.

История его творчества начинается в нулевых, когда будучи студентом КПИ ФСБ, он с друзьями собрал первый коллектив под названием «Кадиллак Флитвуд». Ребята играли софт-рок, блюз и рок-н-ролл, используя элементы новой волны и фанка. Позже в его творчестве было много различных вариаций и экспериментов с музыкой.

Сейчас Алексей является участником сразу нескольких коллективов и творческих коллабораций с другими музыкантами Кургана. Например, в группе «Кольт Правосудия» – коллектив играет песни собственного сочинения в жанре Hard-n-Blues Rock. В связке с известным в Кургане музыкантом и композитором Владимиром Войтовичем Алексей не раз принимал участие в записи своих произведений, а также пел в группе «ХРдиция». Гость «Квартиника в Юговке» является вокалистом музыкального проекта «Север/Юг», о котором сам музыкант говорит, что это: «Музыка, берущая свое начало от родного Урала до берегов Байкала».

Подробнее обо всём этом Алексей Ющик расскажет на «Квартирнике в Юговке», который состоится в 19:00 25 февраля в Концертном зале Курганской областной универсальной научной библиотек имени А.К. Югова.

Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова

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