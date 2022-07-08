На народный праздник и концерт «Калины Фолк» собрались сотни курганцев и гостей города

Несмотря на бушевавшую днем непогоду, вечер будничного четверга в праздник Ивана Купалы оказался теплым и солнечным. А изюминкой стало выступление московской группы «Калина Фолк» в Центральном парке культуры и отдыха. В коллективе четыре вокалиста — тенор, баритон, сопрано и альт. Сама лидер группы Елена Комарова закончила Гнесинское училище. Группа уже успела полюбиться курганцам, с ее творчеством здесь хорошо знакомы.

«Всех поздравляю с праздником. Нам очень понравилось. Гостеприимный город, мы не первый раз здесь. Он такой теплый, а люди просто замечательные. У нас в репертуаре, кто знает наши песни и слушает во всем мире и в нашей прекрасной России, и авторские, и в народном стиле, и песня «За тихою рекою», самая известная, хит нашей группы. И новых несколько песен подарим. Публика всегда замечательная, мы ее любим. У нас есть контакт с публикой. И мы отдаем, а они нас приветствуют всегда. А традиционные праздники у нас на Руси очень любят, это такая энергетика, это почвенно, это связь с веками. Все это сочетается и перекликается, генетическая память остается. И праздничный настрой у людей — это самое главное», - поделилась художественный руководитель и лидер группы «Калина Фолк» Елена Комарова.

Открыла концерт глава города Елена Ситникова, от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова и себя лично поздравила гостей с праздником: «Этот праздник символизирует собой лето и расцвет природы, поэтому недаром мы его так широко празднуем в 2022 году, этот год объявлен президентом РФ годом культурного наследия народов России. Поэтому в этот прекрасный, теплый, летний, солнечный день желаю всем семьям мира, добра и благополучия».

Курганцы и гости праздника подпевали и танцевали под знакомые песни коллектива. Участница вокального ансамбля «Любава» из Половинского района Татьяна Абрамова сама выступала днем в ЦПКиО: «Этот коллектив я знаю с 2014 года. Я сама пою песни из их репертуара, мне они очень нравятся. Я считаю, что один из самых душевных и духовных коллективов нашей страны. Они сами москвичи, работали уже в студенческие годы, я о них немного знаю. Концерты в онлайн-формате я смотрела, а так вживую слышу в первый раз. А сам праздник Ивана Купалы не забыт, он приобретает все новые и новые очертания, потому что меняются люди, время. Но мне нравится, что исконно русские традиции, которые идут из глубин веков, не теряются. Наша сила в единстве и в нашей истории. Если мы ее помним, то все у нас будет хорошо».

Кроме замечательного концерта, гости праздника в этот вечер могли по достоинству оценить и приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества из Половинского района.

Василий Малухин. Фото автора.

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