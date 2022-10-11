На празднике «Шадринские надежды» лауреатами именных стипендий и премий стали семь юных дарований

В Шадринске уже в 25 раз прошел праздник «Шадринские надежды». По традиции его проводят в день рождения выдающегося певца, композитора и поэта Геннадия Фофанова. На торжественной церемонии, которая прошла в концертном зале музыкальной школы, наградили вокалистов, исполнителей, музыкантов и живописцев.

Заместитель главы Шадринска по социальным вопросам Наталья Бякова вручила заслуженные награды и поздравила лауреатов именных стипендий и премий: «Шадринск всегда отличался своими талантами, своими ребятами, которые стремились к творчеству, показывали свое трудолюбие и усердие. Я считаю, что это замечательный праздник для вас всех. Желаю насладиться вам этой атмосферой, а всем ребятам уверенности в себе, вдохновения, творчества и стремления к достижению нового в той деятельности, которой вы занимаетесь».

Именные награды за достижения в исполнительском искусстве получили воспитанники детской музыкальной школы им. Т.В. Бобровой. Среди них пианистка Анастасия Андреева, ученица оркестрового отделения Диана Соколова, солистка образцового ансамбля русской песни «Младушка» Елизавета Назаренко, гитаристка Софья Брякова, участница Образцового самодеятельного детского театрального коллектива «Сказка» Лилия Орлова. Успехами в области изобразительного искусства отличились выпускники детской художественной школы им. Ф.А. Бронникова Мария Шербуренко и Иван Покацкий. Все стипендиаты уже в своём возрасте добились творческих высот не только в Шадринске и Зауралье – ребята неоднократно становились лауреатами и победителями конкурсов и фестивалей разного уровня.

Талантливых ребят пришли поддержать родственники, друзья и одноклассники. Каждый стипендиат подарил гостям частичку своего мастерства – церемония переросла в настоящий концерт. Поздравляли в этот день и наставников-педагогов: Ирину Кузьминых, Надежду Вихрову, Ксению Ефимову, Людмилу Федорову, Дмитрия Коношенкова, Галину Петрову, Наталью Степановских.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска, стипендия имени Геннадия Фофанова присуждаются шадринцам не старше 18 лет с 1998 года за творческие успехи в музыкальном, изобразительном, театральном, хореографическом, декоративно-прикладном и литературном творчестве. За эти годы 127 человек стали обладателями стипендий. Из них 90% продолжили свое профессиональное образование и превратили призвание в профессию.

Фото пресс-службы администрации города Шадринска.

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