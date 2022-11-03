«Ночь народного искусства» подарит курганцам знакомство с национальной кухней и славянскими гаданиями

«НОЧЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА - 2022» впервые пройдет в Кургане 4 ноября с 18:00 до 22:00 часов. Главной площадкой станет Курганский областной Дом народного творчества.

Гостей мероприятия ждут старинные народные игры (якутская игра в мяч, дагестанская народная игра перетягивания верёвкой, грузинская игра «Надень папаху», башкирская «Юрта», бурятская народная игра «Рукавицу гнать», казачья игра «Плетень») и, конечно, русские игры бирюльки, кубарь.

В этот день пройдут мастер-классы по изготовлению изделий из глины и ободка-кокошника, для желающих - аквагрим с элементами народной росписи.

Состоится ярмарка-продажа изделий мастеров и исконно-русских товаров.

Можно будет отведать национальную кухню.

Выставка народных инструментов, где их можно не только посмотреть, но и потрогать, поиграть на них.

В игровой форме можно будет познакомиться с обрядами и славянскими гаданиями.

Кроме того, в программе «Ночи народного искусства» конкурс плетения самой красивой косы.

Благодаря компаниям«Дом.ру» и«Мувикс» в одном из уютных залов можно будет посмотреть комедию «Нормальный только я», которая стала успешным дебютным проектом кинокомпании «Проспект Мира» и получила множество наград на международных кинофестивалях.

Можно будет поучаствовать в розыгрышеподарков. Их предоставят партнерыакции - «Дом.ру», «Зауральские напитки».Можно будет также выиграть тур выходного дня в санаторий «Лесники».

Билеты на «Ночь народного искусства» можно купить на сайте «в музей», в кассе по адресу: Гоголя, 30.

300 рублей стоит взрослый, 150 рублей детский.Возможна оплата по Пушкинской карте .

Все выставки Дома народного творчества можно будет посетить бесплатно с 10:00 до 16:00 часов.

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