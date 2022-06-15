Новокузнецкий театр покажет в Кургане культовую пьесу про сумасшедших

В Курган по программе «Большие гастроли» прибыл Новокузнецкий драматический театр, тур продлится по 17 июня.

Это так называемые «обменные гастроли», организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Курганский драмтеатр гостил в Новокузнецке с 31 мая по 2 июня, и порадовал новокузнечан своими постановками: «За двумя зайцами», «Тевье-молочник», «Морфий», «Золушка».

В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» курганским зрителям будут представлены спектакли: 15 июня - «Звездный час», 16 июня «Полет над гнездом кукушки», 17 июня - «Весы», 16, 17 июня - «Незнайка».

- Мы безумно рады, что постепенно возвращаемся к привычному формату жизни, когда возможны визиты, гастроли, фестивали, - сказала на пресс-конференции директор курганского театра Ольга Петрова. – Прошедшие два года провели, как затворники. И вот наконец-то – нормальная жизнь, и дорогие гости.

Из Новокузнецка прибыла труппа и служщие в составе 38 человек, все они разместились в гостинице «Воробьевы горы», и всем довольны.

- Мы безмерно удивлены и рады тем переменам в вашем городе, которые нам открылись, - заявил заслуженный артист Новокузнецкого театра Андрей Ковзель. – Мы не были несколько лет здесь, и перемены впечатляющие. В прошлый приезд удручали фасады, дороги, бесхозяйственность. Сейчас – чисто, красиво, ухоженно, словно другой город!

Что касается репертуара, то он выбран, как выразилась заслуженная актриса театра Елена Амосова, «стационарным» - по той причине, что гастроли проходят не на родной сцене курганской драмы, а в ДКМ, где временно квартирует театр, пережидая ремонт.

- Мы выбрали спектакли, где нет масштабной смены декораций, - говорит Елена, - но от этого они не менее объемные, не менее зрелищные. Своим талантом наши артисты все компенсируют!

Среди гастрольных пьес – «Пролетая над гнездом кукушки» по пьесе Кена Кизи. Многие знают одноименный фильм Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли. Этот фильм уже более 40 лет – в топах кинокритиков всего мира. Он очень тяжелый и – незабываемый.

- В спектакле мало от фильма, - говорит заслуженный артист Новокузнецкого театра Анатолий Нога, - мы приблизили его к оригинальной пьесе. Есть комедийные моменты, есть и сюрпризы для зрителя.

Как велит народная мудрость – лучше один раз увидеть! Встретимся в театре!

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