О Доме культуры Шатровского округа расскажут на Первом канале

Сюжет о Доме культуры Шатровского округа покажут в передаче "Доброе утро" на Первом канале. Накануне здесь работала съемочная группа.

В декабре 2022 года после капитального ремонта в селе Шатрово был вновь открыт Дом культуры. Здание 1972 года постройки преобразилось внутри и снаружи. Новые фасады, крыша, система отопления, приведены в порядок зрительный зал, сцена, фойе, кабинеты. Благодаря новому оборудованию и дополнительным кабинетам для творчества в Доме культуры работает гончарная мастерская и мастерская лозоплетения, организована деятельность отделения русского быта. Ещё здесь есть зоны для полезного досуга молодёжи, детей и старшего поколения, открыт современный кинотеатр на 28 мест, где есть возможность посещать киносеансы по «Пушкинской карте», сообщили в редакции районной газеты. По пятницам и субботам для всех желающих проходят вечера отдыха и музыкальные игровые программы.

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