«От винта» в Логовушке: от мотогонок до легендарной «Стигматы»

Музыкальный мотофестиваль «От винта» прошёл в Курганской области в минувшие выходные. Гонки в трёх категориях, рок-концерт и конкурсы. Как это было, читайте в нашем репортаже.

Лето. Жара. Бескрайнее поле. Мотоциклисты, байкеры в кожаных куртках – «косухах» с эмблемами их любимых мотоклубов и рок-групп – собираются вместе, чтобы принять участие и просто посетить фестиваль этих железных скакунов.

Событие проходило три дня. 8 июля заехали участники гонок, постоянные зрители уже расположили свои палатки, разожгли костры. На фестивале начали работать площадки с играми и конкурсами, мастер-классы, фотозоны, ярмарка с сувенирами, фудкорт.

9 июля – самый важный день - открытие фестиваля. Зрители с восхищением смотрели на байки, слушали рёв двигателей. Пожалуй, это первое самое яркое впечатление: ты провожаешь взглядом таких монстров (в хорошем смысле, конечно), следишь за их движением, а рельефы каждого мотоцикла поражают. Приятный звук движка, это рычание – и ты уже стоишь влюбленный в эту атмосферу. Желающие, кстати, смогли прокатиться на мотоцикле.

В полдень началось то самое шоу! Мотогонки в трёх дисциплинах: «Хард-Эндуро», «Кантри-кросс» и «Лайт-кросс-колясычи». Присутствовавшие на фестивале дружно собрались вокруг гоночной трассы в ожидании начала соревнований. Участники уже за забором, проверяют готовность, разогревают моторы. Судья даёт отсчёт.. Вперед! Один мотоцикл за другим срываются со своих мест, оставляя за собой лишь клубы пыли. Мимо зрителей участники проносятся со скоростью света, взлетая на горках и шокируя окружающих. Восхищённые возгласы, бурные овации. Поддержка спортсменам очень важна. Спустя три круга объявляют победителей полуфинала среди любителей. Затем на старт выходят уже профессионалы. В полёте некоторые из них особо показывали своё владение мотоциклом, поворачивая его корпус и выполняя трюки, после чего с таким же успехом приземлялись и мчались вперёд к победе. Зрители были, словно загипнотизированы, так пристально они следили за гонкой, не отрываясь ни на секунду. Каждый раз, когда спортсмены пролетали мимо наблюдателей – последние в свою очередь восхищённо вздыхали, свистели в след, кричали - разными способами поддерживали своих героев. После финала среди профессионалов прошёл финал любителей, и началась гонка среди Уралов с колясками. Участники выступали уже в парах, второй балансировал на поворотах, стоя всё соревнование, держась руками и ногами. Окружающие смотрели на них с замиранием сердца, особенно, когда видели, как спутники водителей чуть не падают, отрываясь ногами на поворотах. Мотогонки не обошлись без происшествий, но работники скорой, дежурившие у выезда с трассы, оказали медицинскую помощь, и всё обошлось.

В 14:00 — выступление курганских групп Estimators, «Красный лёд», «Саботаж», «Франт», «Вне сюжета», «Перформанс», «Панкратов Черный», Motorio. Зрители с упоением слушали знаменитые местные коллективы, а в какой-то момент самые активные начали слэм – действия публики, направленные на толкания друг-друга, прыжки вместе, налёты друг на друга. Конечно, это происходит только среди участников слэма, остальные в это время качали «козой» и кивали головой в такт музыке. Такой адреналин и чувство принадлежности одному делу, одной стихии не передать словами. По возгласам публики стало понятно, кто является их любимцем. Однако все выступления были в тему, отличались друг от друга и создавали ту самую нужную атмосферу.

В 17:30 — окончание концерта и мотогонок, конкурсы и интерактивы со зрителями, награждение победителей. Организаторы фестиваля пропагандировали чистоту, поэтому за уборку можно было получить жетоны и выиграть крутую палатку и спальный мешок. Мотоциклисты соревновались в громкости рычания мотора, представители мотоклубов благодарили друг друга за фестиваль, желали встретиться в следующем году.

19:00. Первые хедлайнеры концерта – «Четыре апреля».

Группа «Четыре апреля» использует убойную машинерию постхардкора для создания позитивных и светлых по смыслу песен. Треки наполнены жесткими пробивными ритмами и гитарным рокотом в историях о преодолении себя и экзистенциальных переживаниях, которые скорее стремятся воодушевить слушателя. Поначалу некоторые зрители, уже уставшие, смотрели на выступление издалека. Однако спустя пару песен почти все столпились вокруг сцены, подпевая и хлопая в такт музыке. И снова ощущение единого целого, атмосфера этой свободы, ветра в волосах, рока. Настоящего русского рока.

20:30 - «Stigmata». Дождались!

Легендарная группа начала свое выступление, и с первых же моментов публика оглушила всех громкими криками, радостными овациями: «Наконец!»

Дымовые шашки разных цветов то и дело зажигались в толпе, крики и слэм стали активнее, а в перерывах зрители кричали: «Сентябрь горит!». Просили таким образом исполнить любимую многими поколениями песню.

«Так давайте вернём наш 2007-ой! Подпевайте!» - прокричали в микрофон, и публика заликовала! Каждый из присутствующих знал наизусть все строчки этой легендарной композиции, поэтому солисты иногда давали спеть толпе фанатов, что, конечно, не оставалось без внимания.

22:20 — выступление спецгостя из Тюмени — группы «Просто Горыныч».

23:00 — выступление коллективов «Перформанс» и «Вне сюжета», а также «ГдеЁж».

К этому времени оставались уже в основном те, кто приехал с палаткой. Группы исполнили свои личные треки и не обошли стороной уже любимую классику – на сцене прозвучали каверы известных исполнителей, что явно отозвалось в сердце каждого рокера. Публика с радостью подпевала и «Я так соскучился», и «Небо славян», и «Засыпай».. Группы сыграли те самые песни, которые знает каждый с малых лет, за что публика наградила их бурными аплодисментами.

Участники фестиваля, довольные и уставшие, пошли петь под гитару небольшими компаниями. Уснули все, пожалуй, только под утро. Собрав палатки, на следующий день все пообещали вернуться сюда через год – ощущения действительно незабываемые. До скорых встреч!

Анастасия Пережегина. Фото автора.