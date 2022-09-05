Пелагея едет в Курган

Выходные следующей недели ознаменуются выступлением Пелагеи. Концерт переносился. Буквально на днях певица в своём телеграм-канале разместила график выступлений. В субботу, 17 сентября, в нём указан Курган. Пресс-служба губернатора Курганской области подтвердила информацию, добавив, что выступление пройдёт в рамках Дня тружеников села в 16:00 на Троицкой площади. Концерт будет бесплатным.

Напомним, ранее концерт Пелагеи должен был состояться 29 июля в рамках фестиваля «Дары земли русской». Однако группа перенесла выступление на неопределённый срок из-за смерти гитариста Павла Дешуры. Курганцы, естественно, расстроились из-за трагедии, и на концерте коллектива «Квартирник 45» исполнили песню «Казак» в поддержку группы. Музыканты отметили, что очень ждут Пелагею с концертом в Кургане.

Помимо долгожданного выступления Пелагеи курганцев в этот день ждёт праздник в честь Дня тружеников села. Множество фотозон, викторины, концерт коллективов из городов и сёл Курганской области, конкурсы и, конечно, чествование лучших работников. Запланирована насыщенная программа, суббота обещает быть яркой и интересной.

Фото из группы vk.com/pelageaofficial.

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