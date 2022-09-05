Под Курганом прошёл межрегиональный фестиваль авторской песни «Бардовские костры»

На уже хорошо знакомой многим поляне возле санаторно-оздоровительного комплекса «Романтика» у реки Утяк музыканты, певцы, их поклонники и просто любители природы и хорошей песни у костра собрались уже в двадцать второй раз.

В этом году участниками фестиваля стали известные авторы и исполнители:Андрей Козловский из Москвы, уфимец Владимир Кузьмичёв, дуэт Сергея Григорьева (город Челябинск) и Вячеслава Ковалёва (город Санкт-Петербург), Геннадий Баланхин и Валерий Гильдерман из Тюмени. Почётный гость фестиваля – наш земляк Анатолий Киреев. Курганскую область представляли Марина Самойлова, Игорь Игумнов, Александра Чудиновских, Наталья Васильева, Михаил Авдюшев.

Творческий конкурс проводился в два тура. Первый - это отборочное прослушивание авторов и исполнителей. Второй — конкурсное выступление исполнителей, прошедших отбор. По итогам двух туров жюри определяло лауреатов и дипломантов по нескольким номинациям в разных возрастных категориях:«Лучший исполнитель», «Лучший автор-исполнитель», «Лучший дуэт, ансамбль», «Лучшая песня о семье», «Лучшая песня о малой родине».

На территории фестиваля было разрешено разведение костров при строгом соблюдении обязательных мер пожарной безопасности. Дежурили сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Гости фестиваля, а это сотни человек от мала до велика, организацией праздника остались довольны. Интересно прочесть их отзывы на страничке сообщества «Бардовские костры» «ВКонтакте» (орфография авторов сохранена).

Екатерина Брызгалова:

«Спасибо, ребята, за такую организацию! Приезжаем каждый год увидеться с друзьями и посмотреть концерт. Сегодня были приятно удивлены изменениями. Круто находиться в этой атмосфере праздника и добра! Столько всего нового, так чисто кругом, все охраняется, занималки организованы, скучать некогда! Дети в восторге, сказали, поедут с нами и в следующем году, но уже с палаткой. Спасибо!!!»

Ольга Сахарова:

«Огромное-преогромное спасибо всем-всем-всем организаторам! Бардовские костры удались! Они были потрясающие! Столько выступлений, столько музыки, от сцены было не оторваться! А какие песни! Эмоции и мысли сплелись воедино. Организация костров на пятерку с десятками плюсов. Чисто, спокойно, туалеты!, чайник погреть - пожалуйста. В перерывчики оторвались на футбольном поле! Метали ножи, разминировали минное поле, шашкой в руках вертели, на вопросы о Великой отечественной войне отвечали. Все это было очень здорово, и познавательно! А сегодня немножко грустно. Ведь так всегда бывает - когда заканчивается что то хорошее, в душе печаль разливается, лёгкая и добрая печаль. Будем ждать следующего года. Ребята! Как здорово, что вы есть в моей жизни! Все, кто туда приезжает, как родные уже».

В этом году, организаторами фестиваля, который проходил 2 – 4 сентября, стали Департамент образования и науки Курганской области, Курганская областная молодёжная общественная организация «XXI ВЕК» и администрация Кетовского округа. Информационным партнёром фестиваля выступил Молодёжный портал Зауралья.

Праздник на лесной поляне завершился вечером 3 сентября выступлением екатеринбуржского ансамбля «Консонанс». А сам фестиваль – 4 сентября в зале областной филармонии концертом почётного гостя музыкального форума Олега Митяева.

Подготовил Константин Сапунов по материалам авторов информационного партнёра фестиваля - Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU.

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