Поселок Юргамыш отметил свой 131-й день рождения

27 августа День поселка Юргамыш начался с парада организаций и концертного номера артистов Юргамышского дома культуры «Моя Россия — моя страна!», сообщает Молодежный портал Зауралья Prospekt 45.

Продолжением праздника стала концертная программа. Перед гостями праздника выступили земляки Александр и Светлана Бламбаевы, Екатерина Нопина, Иван Важенин и Петр Иванов. Среди ансамблей- участников «Горицвет», «Домисолька», «Ягори» из Екатеринбурга, «Цветень» и «Эскимо» из Кургана.

Рядом со сценой детей и их родителей ждала игровая программа. Также для них прошел красочный «Парад колясок», в которой победила Анна Суша со своей мамой Аленой, представившие необычную коляску «Древнегреческая Колесница с царицей Анной». В «Велопараде» победителем стал Артем Попов со своим оригинальным велосипедом «Дракоша».

Все пришедшие на праздник танцевали, водили хороводы и участвовали в конкурсах. А завершением стал традиционный фейерверк и дискотека.

Фото с сайта Молодежного портала Prospekt45.