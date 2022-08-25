Потанинка открыла выставку детских рукописных книг

В Курганской областной детско-юношеской библиотеке имени Потанина открылась необычная книжная выставка. На ней представлены рукописные книги, созданные детьми – это книги-раскраски, книги-путеводители, книги-игрушки, книги-макеты, книги-подушки. Юные писатели творчески подошли к оформлению своих книг, использовали разные техники и материалы. И каждая такая книга – единственная, неповторимая и не похожая на другую.

Светлана Тельминова, специалист отдела маркетинга и досуговой деятельности, рассказала, что в Курган книги прислали из Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, которая стала организатором конкурса детской рукописной книги, проходящего с 1997 года. «Книга-путешественница» – это проект передвижных выставок детских книг, которые путешествуют по разным территориям, городам и странам. В конкурсе ежегодно принимают участие около тысячи юных авторов. Это дошкольники, учащиеся школ, студенты (до 21 года), семьи, творческие объединения и коллективы из практически всех городов и населенных пунктов Кольского полуострова, регионов России: Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Астраханской, Тверской, Свердловской областей, города Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республик Карелия, Коми, Татарстан, Северная Осетия Алания, а также Баренцева Евро-Арктического региона: Норвегии, Швеции, Финляндии. Зарубежные участники присылали свои книги также из Франции, Дании, Украины, Великобритании.

Все книги распределены по номинациям: мой мачтовый город (книги, посвященные г. Мурманску); стань природе другом (книги, посвященные природе и бережному к ней отношению); мой сильный маленький народ (книги, посвященные коренным народам Кольского Севера).

Выставка «Книга-путешественница» будет работать в Потанинке в течение месяца.