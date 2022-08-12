Презентация очередного выпуска альманаха «Курган. Текст» пройдёт в Маяковке

Презентация второго выпуска городского литературно-художественного альманаха «Курган. Текст» состоится 17 августа в 10:00 в Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского.

В первую очередь альманах «Курган. Текст» адресован пишущей и читающей молодежи. На страницах второго выпуска вы встретите уже знакомые лица и откроете для себя новые имена молодых авторов из города Кургана. А рядом с молодыми, в качестве ориентиров и образцов – признанные представителистаршего поколения, писатели Иван Павлович Яган и Виктор Фёдорович Потанин.

Шире стала география альманаха – в нём опубликованы тексты не только авторы, постоянно проживающие в Кургане, но и тех, кто когда-то жил, учился, работал в нашем городе и сохраняет с ним связь. А ещёчитатели издания познакомятся с молодыми художниками Кургана и увидят их работы.

В течение года на адрес редколлегии все желающие присылали стихи и прозу,лучшие произведения были опубликованы или рекомендованы редколлегией для публикации в третьем номере альманаха. Возможность увидеть результаты своеготворчества на страницах следующего выпуска альманаха «Курган. Текст» есть у всех представителей творческой молодежи нашего города!

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