Проекты зауральцев в области искусства могут побороться за 4 млрд рублей

Президентский фонд культурных инициатив выделит 4 млрд рублей на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Заявки через информационную систему фондкультурныхиницатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели в срок до 17 ноября 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе». Последнее направление – новое, в нем могут быть представлены проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. Направление предусматривает предоставление инициатив, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства, проектов о подвиге и героизме.

20 октября, в день старта заявочной кампании нового грантового конкурса, Президентский фонд культурных инициатив проведет вебинар для авторов творческих инициатив. Начало трансляции – в 12:30 по местному времени. Эфир будет доступен в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Николая Пушилина.