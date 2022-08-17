Режиссёра из Санкт-Петербурга ждёт курганцев в «Беби-театре»

В театре кукол «Гулливер» 21 августа состоится премьера спектакля «А кто там?» для зрителей от 0 до 3+ лет режиссёра из Санкт-Петербурга Анны Ивановой-Брашинской, развивающего направление для самых маленьких – «Бэби-театр». Её спектакли показывают в ряде крупных городов России, уточнили в пресс-службе губернатора.

Во время спектакля маленький зритель может взаимодействовать с героями. Он становится не только наблюдателем, но и участником истории. По информации управления культуры Курганской области, актёры вовлекают малышей в происходящее на сцене, аккуратно предлагают им самим повлиять на некоторые действия персонажей.

Начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко считает, что «Бэби-театр» поможет познакомить ребёнка с миром театрального искусства, постепенно развить художественный вкус.

Кроме того, идея театра для родителей с малышами позволяет замечательно провести время всей семьёй.

Фото предоставлено управлением культуры Курганской области.