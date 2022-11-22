Резиденции Деда Мороза открывает двери для юных курганцев и их родителей

Общегородские праздничные площадки в этом году планируется организовать у Центра культуры и досуга «Современник», в Гагаринском сквере, на центральной городской площади. В Центральном парке культуры и отдыха разместится Резиденция Деда Мороза, а ее филиал откроется на площадке ЦКиД «Современник». Основной новогодней площадкой традиционно станет площадь им. В.И. Ленина.

Во всех муниципальных домах культуры, городских центрах культуры и досуга в преддверии праздника и в зимние каникулы зрителям представят традиционные новогодние сказки для подрастающего поколения. По поручению главы города Елены Ситниковой дети мобилизованных курганцев получат единые пригласительные билеты, по которым смогут бесплатно посещать новогодние представления в городских учреждениях культуры.

29 ноября в Курган прибудет «Поезд Деда Мороза». На открытом воздухе будет проводиться праздничная программа, в которой все желающие смогут бесплатно принять участие. Дети и их родители смогут посетить «Передвижную резиденцию Деда Мороза» по заранее купленным билетам.

«Новый год – один из самых любимых праздников, поэтому, несмотря на отказ от приобретения новых украшений, наша первоочередная задача – подготовить Курган к достойной встрече этого замечательного торжества. Обязательно состоятся новогодние представления для детей, на протяжении зимних каникул горожан будут радовать все традиционные муниципальные праздничные площадки», – подчеркнула глава города Елена Ситникова.

Фото Николая Пушилина.