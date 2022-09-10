Ручное творчество на ярмарке «Березинский торжок»

Здесь гостям предлагали попробовать и купить уникальные сорта сыров, масел, варенья, мёда и других продуктов, приготовленных по старинным рецептам. Но не только откушать блинов предлагают гостям организаторы праздника.

«У нас здесь сделана игровая зона. И для детей и для взрослых, - заведующая отделом развития проектной деятельности Курганского областного музейного объединения Александра Колмакова. - Кроме того в городе мастеров мы предлагаем возможность каждому своими руками изготовить сувенир. Проводим мастер-классы по гончарному искусству, ткачеству, валянию из шерсти».

Стоит отметить, что раннее в музее проходили мастер классы по деревообработке и керамическим работам. На участие в проекте «Березинский торжок» поступило пятьдесят заявок от мастеров. Праздник в усадьбе Березиных украсили костюмированные дефиле в народных костюмах Шадринского центра русской народной культуры «Лад», театрализованные выступления. Не только шадринцы, но и все организаторы праздника по этому случаю облачились в народные костюмы. «Дружина» мастеров гиревого спорта из Лебяжья показала класс, как можно жонглировать нелёгкими для многих тяжестями. Согрело душу гостям праздника выступление курганского народного коллектива «Душегреечка». Ярким завершением первого ярмарочного дня на этой площадке станет зажигательное выступление тюменской группы «Просто Горыныч».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.