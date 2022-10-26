Руководителей школьных театров Курганской области ждёт перезагрузка

Руководители самодеятельных театров Курганской области обновляют свои знания

Экспресс-сессию организовали участники «Союза театральных деятелей»

Курганское региональное отделение Союза театральных деятелей получило президентский грант на продвижение театрального искусства среди школьников и руководителей самодеятельных школьных театров.

Стартовала первая трёхдневная экспресс-сессия для педагогов. «В занятиях и с детьми, и с педагогами есть много общего. Мы даем очень много практического материала и театральных игр. Такие игры помогут педагогу сформировать группу, раскрыть особенности ребят, сделать из них команду. Есть такой прекрасный принцип: «Да, и...». Это принцип предполагает не отвергать чью-то идею, научить детей существовать не в сопротивлении друг другу, а услышать другого, но к этому добавить что-то свое. Это постоянный процесс, актеры говорят про это «петелька и крючочек», когда они зацепляются друг за друга. А отличие занятий в том, что педагогам кроме практики будет даваться теория по формированию и развитию группы, даются «лайфхаки», как ускорить этот процесс, сделать его более «экологичным». А когда ты знаешь про это, то процессы, которые происходят с ребятами, можно направить в правильное русло», - рассказала председатель Курганского отделения «СТД» Оксана Кириевская.

Занятия для взрослых ведут сама Оксана Кириевская, актрисы Анна Лазарева, Екатерина Горяева, актер Михаил Резников. Они сами тоже постоянно учатся, ездят на семинары, а затем охотно делятся своими знаниями. Участники экспресс-сессии тоже практики, у которых есть свои наработки. «Самодеятельность — это та база, на которой строится профессиональный театр. Школа, в которой есть театральный кружок, отличается от других школ, в ней своя атмосфера. Параллельно идут занятия и с учащимся разных школ, например, в гимназии №27. Это первая экспресс-сессия, в планах «СТД» еще две экспресс-сессии», - добавила Оксана Кириевская.

В экспресс-сессии принимают участие 30 педагогов и руководителей театров со всей области. Сергей Медведев режиссирует и руководит народным коллективом театральной студии «Карусель» в Культурно-досугом центре города Далматово. Сам пишет пьесы, переделывает притчи. Эти занятия вызвали у него только восторженные эмоции. «Театр — это базовая основа нашей культуры. В профессии я уже 30 лет, но хочется обновить знания, зарядиться энергией, позитивными идеями и мыслями. И это все получаю на этом замечательном мероприятии. Считаю, что хотя бы раз в полгода надо выкарабкиваться из своих норок, выезжать и встречаться, играть, смеяться, обмениваться идеями на тему театра, узнавать что-то новое и принести это детям», - прокомментировал Сергей Медведев.

Для педагогов провели занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, обсудили такие темы как «Внимание к телу и голосу», «Как из ничего сделать все» и «Формирование театральной группы. Законы лайфхаков» и другие.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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