Сабантуй-2022 в селе Сафакулево прошёл по-семейному душевно

Незабываемые впечатления, яркие эмоции и теплые встречи остались в воспоминаниях всех, кто 2 июляпосетил традиционный праздник труда и национальной культуры«Сабантуй в Сафакулево -2022» .

Быловесело, грандиозно, увлекательно и в то же время по-семейному душевно! Курганская область – это одна большая семья зауральских национальностей, а сабантуй сталсимволом дружбы народов.

Гостеприимство национальных подворий

На сабантуйской полянеразвернулисьбогато оформленные подворья разных национальностей. Можно было заглянуть не только к хозяевам праздника - представителям Сафакулевского района, но и к гостям из районов и округов Курганской области: Альменевского, Щучанского, Шумихинского, Шатровского, Целинного, Шадринского и города Шадринска. Заманивали своей самобытностью также яркие усадьбы Пестречинского района Республики Татарстан и Дуванского района Республики Башкортостан.

Президент страны Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России. На этом празднике можно было увидеть уникальные экспонаты и исторические артефакты, национальные костюмы, старинные музыкальные инструменты, предметы народного промысла и прикладного искусства. Были организованы самые различные мастер-классы по ткачеству, валянию, вышивке, изготовлению оберегов, стрельбе из лука и множество других представлений.

Изобилие традиционных блюд национальной кухни стали украшением на сабантуе. Гостей угощали бишбармаком, чак-чаком, баурсаками, пирогами, всевозможными напитками, в том числе бузой и кумысом.

Высокопоставленные гости

Радушно встречали делегацию Правительства Курганской области, Татарстана, Башкортостана, округов и районов.В торжественной части выступил заместитель Губернатора Курганской области Константин Ермаков. Он вручил награды главы региона за достижения в работе механизатору КФХ «Фаниль»Габидулле Фазылову и механизаторам ИП Шарапов Владимиру Сычеву и Николаю Кулич.

- В этот день мы чествуем тружеников села, которые вносят непревзойденный вклад в развитие аграрного комплекса, они выращивают хлеб на земле наших предков - с такими словами приветствовал всех глава Сафакулевского района АнсарАхметжанов.

Тепло поздравили главный муфтий Уральского федерального округа Ринат хаджи хазратРаев, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан СарияСабурская и председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров.

Награды лучшим работникам сельского хозяйства вручил директор Департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев.

Культура и спорт

Сабантуй – это яркое культурное достояние татар и башкир. Разнообразие зрелищных площадок привлекали взрослых и детей – борьба кореш, гиревой спорт, армрестлинг,бой мешками, вертикальный и горизонтальный шест, другие народные игры, анимация и аквагрим.

Абсолютным чемпионом борьбы кореш стал гость из Татарстана Руслан Зиятдинов, настоящий батыр, как отметили зрители. Многие в этот день продемонстрировали свою силу, удаль и творческие таланты.

Музыка не смолкала в течение всего праздничного мероприятия. Обширная концертная программавключала в себя выступления участников самодеятельности и профессиональных артистов.

Более тысячи гостей приняли участие на сабантуе, получив заряд эмоций и хорошего настроения. Праздник удался!

По информации Сафакулевской районной газеты.

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