Самые талантливые зауральские осуждённые примут участие во всероссийском конкурсе

В Зауралье подвели итоги конкурса среди осуждённых «Калина красная».

Первое место на региональном этапе поделили представители двух исправительных учреждений. Одним из лучших вокалистов среди осужденных впервые признана участница из женской колонии.

Осужденная, отбывающая наказание в ИК-7 написала и исполнила песню «Парусник». Метафорическая композиция посвящена внутренней силе человека, который не боится внешнего «шторма». Еще одним победителем признан осужденный из ИК-2 с авторской песней «Бумажные кораблики» о непростой судьбе граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.

Второе место присуждено творческому коллективу осужденных из ИК-6. Они исполнили авторские песни о любви и стремлении к свободе, а также кавер-версии песен Розенбаума, Кипелова, Круга.

Третье место занял вокалист из ЛИУ-3 с песней «Солдатка» (музыка Резникова, слова Острового). Известная композиция прозвучала под аккомпанемент гитары.

Участники конкурса из ИК-1 и СИЗО-1 посвятили песни подвигам солдат и офицеров на поле боя. В ИК-4 спели о материнской любви и всепрощении, об осознании ошибок и исправлении. В ИК-7 осужденные в дуэте создали пародию на известную рок-композицию.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области, по итогам регионального этапа победители из ИК-2 и ИК-7 заочно примут участие во всероссийском этапе конкурса. Участников конкурса поощрят начальники исправительных учреждений.

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