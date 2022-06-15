Самый дорогой подарок – всем и каждому! Фестиваль «Русского поля» в Кургане

День России жители Кургана и области отметили особенно ярко – на Троицкой площади областного центра состоялся фестиваль «Русское поле». Верующие в этот день отмечали еще и православный праздник Святой Троицы. Поэтому для многих действо на берегу Тобола стало дорогим подарком.

– Стремительно меняются и Курган, и Курганская область, и эти добрые перемены уже необратимы, – обратился к собравшимся глава региона Вадим Шумков. – Будут только свет и развитие, потому что это делаете вы, дорогие земляки. Вашими руками, сердцами и душами освещается наш новый путь, правильный и светлый. Я верю вам, мои дорогие. Люблю вас. За Россию! С праздником!

– Лично для меня День России и вообще Россия – это моя родная Курганская область. Это моя земля. Это труд моих земляков. Это мое солнце, – говорит о празднике Александр Ильтяков, депутат Госдумы от Курганской области. – В 1990-е годы, когда всё рушилось и многие опустили руки, я уехал из Кургана в село Частоозерье и никак не мог понять: почему мы опустили руки?! Русский народ никогда не получал подачек. Всю свою историю он выживал, несмотря на суровые климатические условия и постоянные вражеские набеги. Истоки этой воли – в нашей бесконечной и безоговорочной любви к родной земле, к своему Отечеству. Я безмерно рад, что рождаемость в России растет. Внутри меня все ликует, когда я вижу, как сегодняшние школьники подходят получать грамоту о прохождении учебных военно-полевых сборов. Я вижу, что они любят Россию и в нее верят. У Великой России – великое будущее!

– Сегодня по промыслу Божьему мы в День России празднуем Святую Троицу. Бог с нами, а тех, с кем Бог, победить невозможно. Мы проявим свою силу духа и всех победим! – таким настроением о празднике поделился сенатор Российской Федерации от Курганской областной Думы Сергей Муратов.

Знаковым в этом году стало и то, что День России проходит в условиях боевых действий. Никого не оставляет равнодушным ситуация на Украине.

– Именно наша страна, князь Владимир выбрал веру христианскую, потому что больше всего в ней любви, – отметил митрополит Курганский и Белозерский Даниил, глава Курганской митрополии. – Часто нас укоряют, что мы, русские, слишком добрые . Но именно эта доброта притягивает к себе людей. Каждый тянется к доброму человеку, доброму государству!

На людей посмотреть и себя показать

Троицкая площадь в этот день была полна горожан. Здесь выступили Зауральский ансамбль песни и танца, суперпопулярный фольклорный ансамбль «Цветень» и другие творческие коллективы города и области.

А в сквере возле областной филармонии развернулась шумная ярмарка. Представители народов Зауралья из всех районов области показали свои национальные костюмы, поделки, угощали яствами национальной кухни.

Мастера демонстрировали самые разные ремёсла, проводили обучающие уроки, где все желающие могли попробовать себя в рисовании, лепке и других прикладных рукоделиях. Так, мастерица из Центра русской народной культуры «Лад» города Шадринска Алёна Петрова на ярмарке демонстрировала искусство бранного ткачества. Так этот способ плетения называется потому, что каждую нитку нужно брать в руки и отправлять её вверх или вниз полотна. У Алёны это длинное полотно – на пятьдесят пять узорных ниток.

– Пояс этот достаточно широкий. Чем шире пояс и более богато украшен, тем выше статус человека, который носит этот пояс, – рассказала мастерица. – В старину без пояса вообще из дома не выходили. Зачастую носили два пояса. Один под одеждой – обережный. А второй – чтобы показать статус человека. Пояс на пятьдесят пять узорных ниток – это пояс для очень богатого человека, статусного и уважаемого в городе.

Мы – единое целое!

О своих народных традициях гостям ярмарки рассказывали представители разных национальных диаспор, общин, фольклорных коллективов.

– Мы стараемся поддерживать традиции наших предков-казаков, бережно сохраняем то, что от них нам досталось. Мы это всё храним и показываем на таких выставках-ярмарках, – говорит директор Казак-Кочердыкского Дома культуры Целинного района, руководитель фольклорного ансамбля «Любава» Наталья Воробьёва. – Сегодня к нам не зарастает народная тропа. Людям очень интересно. Все приходят фотографироваться, качают зыбку, младенца, пробуют наши казачьи блюда. Как видите, наша выставка-продажа уже опустела. Выпили весь квас, сбитень, чай. Играли в старинные казачьи игры. Мы рады, что попали на праздник!

Возле казахской юрты гостей встречали девушки в красочных национальных костюмах. От желающих сфотографироваться с восточными красавицами не было отбоя.

– Добро пожаловать в нашу национальную юрту, с бешбармаком! Губернатор уже заходил, всё очень ему понравилось! – порадовался председатель казахской диаспоры города Кургана ЕрболШишпаев.

На фестивале представили поистине уникальное творение – вышитую карту Курганской области. Её размер – 1,8 м на 2,4 м. Над ней трудились лучшие мастерицы региона – тридцать две вышивальщицы из всех муниципальных округов и районов. Это ли не самое настоящее единение душ и помыслов?

С разных сторон праздника звучала национальная музыка. Возле павильона армянской диаспоры под восточную кавказскую музыку лихо и задорно отплясывали русские девушки. Наши народы едины, это правда! На этом грандиозном застолье под открытым небом не было свободных мест. Угощений было на славу – пироги, шашлыки, национальные напитки. Катались на лошадях и пони, которых привели сотрудники Курганского ипподрома.

Народные гуляния продолжались до позднего вечера. Все, кто побывал на празднике, могли отметить, что в этом году он получился особенным – грандиозным, масштабным и вместе с тем душевным.

Весь Курган пел с казачьим хором

Кульминацией фестиваля, конечно, стало выступление Кубанского казачьего хора. Это стало настоящим культурным событием – нечасто в наш город приезжает коллектив, обладающий стату-сом «государственного академического». Да к тому же удостоенный ордена Дружбы народов и ордена Русской Православной Церкви святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.

К началу концерта Троицкая площадь города была полна народа. Еще не зазвучали первые аккорды, а публику уже впечатлили костюмы участников хора. Красивые, колоритные артисты как на подбор стали прекрасным украшением праздника.

А казачьи песни – заслушаешься! Гармоничные, распевные, родные, многих они возвращали в юность, в детство, вся площадь подпевала, а у иных блестели на глазах слезинки….

Одна из основных тем казачьих песен – воля. Она была для казаков превыше всего. Именно поэтому они держались поодаль от царского двора, но по первому зову государя вставали на защиту Отечества.

– Казаки свято чтили заветы отцов. Сберечь родную землю и веру православную от басурман – так они представляли себе свое земное предназначение. Хотя представьте, что такое атака конницы на конницу? Пули, копья, сабли, чужие, свои. Или падёшь пронзенный, или кони затопчут. Шансы выжить в этой мясорубке ничтожны. Но казаки выживали и побеждали. Считалось, что это заступничество небесных сил. Это порождало бесстрашие, убеждение в своем бессмертии. Ведь кому не страшна смерть, для того смерти нет. Не случайно стремительные атаки казачьей конницы наводили страх и трепет на наполеоновские войска, которые до этого захватили всю Европу, – высказался зритель, курганец Алексей Репин.

В ходе концерта прозвучали как популярные, так и мало кому известные композиции. Бурный восторг и овации, гремевшие на всю площадь, вызвали любимые песни «Не для меня», «Любо, братцы, любо», «Когда мы были на войне», «Казаки в Берлине», «Распрягайте, хлопцы, коней» и «Прощание славянки».

Казачьи мотивы затронули в сердце каждого зрителя какие-то неведомые струны. Хор постарался на славу – пел целых два часа! Бесценный дар и утешение для каждой русской души.

А когда смолкли последние мелодии, небо над Курганом озарилось великолепным праздничным фейерверком.

Константин Сапунов, Николай Волков.Фото Николая Пушилина.

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