В субботу, 27 августа, город Шадринск отметит 360-летний юбилей.

Праздничные мероприятия по традиции начнутся накануне, 26 августа, в крупнейшем микрорайоне города - Новом поселке, также отмечающем свой день рождения. Народное гуляние пройдет в ландшафтном парке «На семи ветрах», где гостей праздника ждут развлекательные и концертные программы с участием детских творческих коллективов, народных ансамблей. Здесь же состоятся чествование юбиляров золотой и серебряной свадеб, спортивные мероприятия.

А 27 августа в центре города развернутся 12 основных зрелищных площадок с зонами общепита и торговли. В их числе Дворец культуры, ЦДК «Октябрь», набережная Исети, купеческий комплекс «Усадьба Густомесова», технопарк «Кванториум», стадион «Торпедо» и другие. Юных жителей порадуют аттракционы в центральной части города.

На площадке у мемориала Ивану Шадру будет проведен фестиваль национальной культуры «Купеческий город в глубинке России». Здесь выступят творческие коллективы города и региона, а также появится возможность приобрести краеведческую литературу и сувениры шадринских мастеров, поучаствовать в мастер-классах. «Литературный фестиваль» представит Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова, а на презентации выставки «Шадринский вернисаж-12» поделятся своим опытом шадринские художники и мастера.

На главной сцене, размещенной на площади имени Н.В. Здобнова, выступит танцующий оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга – подарок для жителей города от правительства Курганской области. Официальная часть начнется в 17.00, где по традиции будут чествовать Почетных граждан Шадринска, состоится церемония вручения наград «За заслуги перед городом», медалей «За любовь и верность», молодежных премий и благодарственных писем.

Кульминацией гала-концерта с участием лучших творческих коллективов и солистов Шадринска, Кургана, Санкт-Петербурга станет выступление рок-поп-команды «Лицей» в 21.00. Празднование юбилея города завершится разноцветными залпами салюта.

Фото пресс-службы администрации города Шадринска.